La cotización de la soja escaló US$ 2 hasta US$ 372 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible finalizó hoy con un alza de US$ 2 en el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el maíz cerró sin cambios en US$ 220 y el trigo operó en baja.

La oferta por soja disponible alcanzó los US$ 372 por tonelada, una suba de US$ 2 respecto a la última jornada; mientras que la entrega contractual y para la fijación de mercadería se pactaron en US$ 372,28, un alza de US$ 2,28 entre ruedas. Al mismo tiempo, la mejor oferta en moneda local para estas tres posiciones fue de $ 38.100 por tonelada.

En tanto, el trigo con descarga inmediata se comercializó a US$ 240 y a $ 24.700 por tonelada; de igual forma, la oferta para la posición contractual fue de US$ 240, una baja de US$ 10 respecto a la jornada precedente.

Asimismo, la entrega de mercadería en enero se mantuvo en US$ 242; febrero y marzo, en US$ 243 y US$ 244, una caída de US$ 2 y US$ 1, respectivamente; mientras que mayo, junio y julio se ubicaron en US$ 245, una baja de US$ 2 para el último mes de este tramo.

Por su parte, la oferta de maíz con entrega inmediata se mantuvo en los US$ 220 y la entrega contractual se pactó también en US$ 220 por tonelada, un incremento de US$ 5 respecto de la anterior rueda; enero y febrero permanecieron en US$ 215 y US$ 210, respectivamente.

Además, la descarga en marzo se mantuvo en US$ 210; abril cayó US$ 5 hasta los US$ 205; mayo subió US$ 5 hasta los US$ 205; junio cayó US$ 5 hasta los US$ 190; julio en U$S 185 por tonelada, US$ 3 por debajo de la última rueda; y agosto en US$ 180, una merma de US$ 3.

Por último, el girasol se pactó sin cambios a US$ 400 para la mercadería con descarga entre diciembre y marzo de 2022.

Con información de Télam