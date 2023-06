Fuertes subas en los precios del petróleo en los principales mercados internacionales

Los precios del petróleo crudo cerraron la semana con fuertes subas en los principales mercados internacionales ante una mejora de los indicadores económicos en China y Estados Unidos, según los analistas.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subió US$ 1,85 (2,49%) y concluyó la jornada en US$ 76.13, mientras que el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, registró un alza de US$ 1,64 (2,34%) hasta US$ 71,74.

El mercado se mantiene a la expectativa de la reunión este fin de semana de la OPEP+ en Viena, donde se evaluará si la actual situación del mercado mundial de crudo requiere un tercer reajuste de su bombeo, tras los dos recortes adoptados desde el pasado octubre.

Con información de Télam