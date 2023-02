Bajas generalizadas en los precios de los principales granos en Chicago

Los precios de los granos cerraron hoy con bajas generalizadas en el Mercado de Chicago y redondearon una semana negativa, a excepción de la soja que culminó con una leve suba del 0,11%.

Las noticias de previsión de lluvias en algunas zonas productoras y las estimaciones presentadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en su Foro Anual, fueron los principales factores que explicaron el rendimiento de los granos esta semana.

En este marco, el contrato de marzo de la oleaginosa cayó 0,34% (US$ 1,93) hasta los US$ 561,81 la tonelada, mientras que la posición mayo recortó 0,52% (US$ 2,94) y cerró a US$ 558,23 la tonelada.

En el acumulado semanal, el contrato de marzo finalizó con una suba del 0,11%, mientras que el de mayo cayó 0,20%.

Los fundamentos de las mermas de hoy radicaron en "la falta de noticias de la demanda china, que se mantiene focalizada sobre la abundante oferta de Brasil -la devaluación del real contra el dólar vista hoy mejoró la competitividad brasileña- y lejos de la zona del Golfo", destacó la consultora Granar.

Los subproductos de la soja, en tanto, presentaron resultados mixtos, con una mejora en la harina del 0,81% (US$ 4,41) hasta los US$ 547,95 la tonelada, y un decrecimiento en el aceite del 1,49% (US$ 20,50) hasta los US$ 1.347,22 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,55% (US$ 4,04) y se ubicó en US$ 255,89 la tonelada. De esta forma culminó la semana con un importante saldo negativo del 4,10%.

"El principal fundamento de la tendencia declinante fue el Foro Anual del USDA, donde el organismo brindó ayer un panorama alentador desde el punto de vista de la producción del cereal en Estados Unidos en la campaña 2023/2024", consideró Granar al respecto.

Por último, el precio del contrato de marzo del trigo se contrajo 4,06% (US$ 11,02) para posicionarse en US$ 260,24 la tonelada, como consecuencia de "los aportes de humedad que vienen recibiendo zonas productoras de invierno de Estados Unidos y las buenas condiciones que evidencian los cultivos en Francia, el principal productor de trigo de la Unión Europea", explicó la consultora Granar.

Con los registros de hoy, el trigo cerró la semana con un recorte en sus precios del 7,48% en relación con el último registro del viernes pasado.

Con información de Télam