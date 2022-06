Tras alcanzar un máximo de US$645 la tonelada, la soja cerró la rueda en US$639,34

La soja cerró con ganancias en el mercado de Chicago y se ubicó en su precio más alto de los últimos tres meses, luego de que en el primer tramo de la jornada llegara incluso a tocar valores máximo para la última década al superar los US$ 645 por tonelada.

Hoy, el contrato de julio de la oleaginosa subió finalmente 0,67% (US$ 4,32) en US$ 639,34 la tonelada, mientras que el contrato de agosto avanzó 0,54% (US$ 3,31) para ubicarse en US$ 610,96 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la firmeza de las exportaciones y el mercado interno estadounidense del poroto, sumado a la expectativa de los operadores de que el Departamento de Agricultura de dicho país recorte las existencias en ese país en su próximo informe sobre oferta y demanda mundial de granos.

A su vez, las lluvias en gran parte de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste de Estados Unidos, "podrían retrasar el progreso restante de la siembra del poroto", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), lo que sumó firmeza a las cotizaciones.

Por último, las exportaciones de soja de Brasil en 2021/22 podrían caer a 75,23 millones de toneladas, frente a las 77 millones de la estimación anterior de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab).

El aceite acompañó la tendencia alcista del poroto, con un avance del 1,84% (US$ 33,07) hasta los US$ 1.828,48 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,43% (US$ 1,98) y se posicionó en US$ 458,11 la tonelada.

Por su parte, el maíz tuvo un progreso del 0,99% (US$ 2,95) y cerró a US$ 300,97 la tonelada, debido a "la fuerte demanda" del grano amarillo norteamericano, como así también debido al recorte de cosecha en el Medio Oeste estadounidense.

Además, la cosecha total de maíz de Brasil para 2021/22 podría alcanzar los 115,22 millones de toneladas, frente a los 114,59 millones de su pronóstico anterior, según estimaciones de la Conab, lo cual limitó las subas.

Por último, el trigo subió 0,27% (US$ 1,10) y se ubicó en US$ 394,90 la tonelada, como consecuencia de "la incertidumbre mostrada en las conversaciones entre Turquía y Rusia para la reactivación de las exportaciones ucranianas", explicó la BCR.

