Subieron la soja y el maíz en Chicago, mientras que el trigo operó en baja

Los precios de la soja y el maíz finalizaron hoy con mejoras en el mercado de Chicago debido, fundamentalmente por la continuidad del clima seco en zonas productoras de Estados Unidos, en una jornada en la que el trigo marcó una baja en su cotización por la expectativa de reactivación en los próximos días de las exportaciones ucranianas.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa subió 3% (US$ 16,90) hasta los US$ 580,09 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 1,76% (US$ 9,09) para concluir la jornada a US$ 523,41 la tonelada.

Así, los precios de la soja alcanzaron nuevos máximos para las últimas dos semanas, apuntalados por el clima seco y caluroso en el Medio Oeste estadounidense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La persistencia de este tiempo amenaza con deteriorar aún más las condiciones de la soja en un momento clave para el desarrollo de la oleaginosa", destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la tendencia positiva, con un avance de la harina de soja del 3,49% (US$ 18,19) hasta los US$ 538,91 la tonelada, y una mejora en el aceite del 1,25% (US$ 16,75) para concluir la jornada a US$ 1.348,77 la tonelada.

Por su parte, el maíz aumentó 0,54% (US$ 1,28) y se posicionó en US$ 236,31 la tonelada, debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias en Estados Unidos.

"No obstante, la cosecha del maíz de segunda de Brasil, principal exportador mundial del grano amarillo, pasó en una semana del 39% al 62% del área objetivo, estimulando presiones estacionales sobre los precios del maíz y limitando sustancialmente las bajas", señaló la BCR.

Contrariamente, el trigo retrocedió 1,67% (US$ 4,96) y cerró las operaciones en US$ 290,37 la tonelada.

"Un nuevo ataque ruso sobre el puerto ucraniano de Nicolaiev había sembrado dudas en la jornada por la entrada en vigencia de los acuerdos para reiniciar embarques en el Mar Negro. No obstante, las perspectivas de apertura siguen con fuerza y las exportaciones ucranianas se reiniciarían en los próximos días, lo que llevó al trigo a pérdidas el día de hoy", consideró la BCR.

En este sentido, hoy se abrió un centro de coordinación de exportaciones ucraniano en Estambul para coordinar la salida de los granos.

Con información de Télam