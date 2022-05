Martes negro en Chicago: el trigo cayó más del 6%, perdió US$ 25 y cerró por debajo de los US$ 400

Los granos cerraron la jornada con fuertes bajas en el mercado de Chicago, con pérdidas en el trigo superiores a los US$ 25 y de US$ 18 en el caso de la soja, promovidas por las expectativas del mercado de que la producción ucraniana pueda comenzar a comercializarse.

El contrato de julio del cereal se derrumbó 6,04% (US$ 25,72) hasta los US$ 399,59 la tonelada, producto de una combinación de factores, entre los que se destacaron la disposición de Rusia "a facilitar las exportaciones de trigo ucraniano a través del Mar Negro, así como los embarques de fertilizantes rusos, si se suavizaban las sanciones occidentales", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario.

En este aspecto, Turquía jugará un papel importante, destacaron los analistas de la corredora de granos Granar, ya que el 8 de junio el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, viajará a ese país para discutir el despliegue de “corredores seguros” para el transporte de cereales ucranianos.

Para Turquía, la instauración de corredores seguros para el transporte de cereales “es la cuestión más importante” y que para ellos se buscará “crear un centro de observación de corredores en Estambul”.

No obstante, "el gran limitante para avanzar en estas cuestiones continúa siendo la exigencia de Kremlin de que Occidente levante algunas de las sanciones impuestas en los últimos meses", remarcó Granar.

A este panorama se sumaron otros factores bajistas, como las condiciones favorables para el cultivo en Francia y el avance de la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos, que se extenderá a todos los países productores del Hemisferio Norte.

Por su parte, la soja también sufrió importantes bajas, con caídas en el contrato de julio del 2,82% (US$ 18) hasta los US$ 618,49 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 2,57% (US$ 15,71) para posicionarse en US$ 595,34 la tonelada.

A la presión bajista del trigo, se sumó "la probable reactivación global del comercio de aceite de girasol por la reapertura del Mar Negro", por las posibles negociaciones antes mencionadas.

Estas expectativas golpearon de lleno al mercado de los subproductos, con una fuerte baja del 4,04% (US$ 19,29) de la harina, que cerró la jornada a US$ 457,23 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 2,07% (US$ 36,38) para concluir la sesión a US$ 1.717, 81 la tonelada.

Por último, el maíz descendió 3,05% (US$ 9,35) y se posicionó en US$ 296,64 la tonelada, debido a la "potencial reapertura exportadora", aunque "lluvias recientes en zonas productoras de los Estados Unidos han impedido el avance de laboras de siembra, lo que limita las bajas", marcó la BCR.

Con información de Télam