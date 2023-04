Los granos volvieron a cerrar a la baja en el mercado de Chicago

Los granos volvieron a cerrar con signo negativo en el mercado de Chicago, presionados por las buenas condiciones climáticas en Estados Unidos y firme avance de la siembra de maíz y soja en dicho país.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 0,64% (US$ 3,40) hasta US$ 527,64 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 0,19% (US$ 1,01) para posicionarse en US$ 519,83 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las buenas condiciones ambientales para la siembra sobre el Medio Oeste, que pueden acentuar el adelanto de las labores, indicaron analistas de la corredora de granos Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El lunes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) relevó el avance de la siembra de soja sobre el 9% del área prevista, contra el 4% de la semana anterior; el 3% de igual momento de 2022; el 4% promedio, y el 8% previsto por los operadores", recordó la corredora..

También aportaron a la tendencia bajista los crecientes comentarios sobre importaciones estadounidenses de soja brasileña desde los puertos del norte de Brasil gracias a la caída del valor de la oleaginosa sudamericana, en el último tramo de la cosecha.

La harina acompañó la tendencia bajista del poroto, con una merma del 2,02% (US$ 9,70) hasta los US$ 469,58 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,71% (US$ 8,16) y se posicionó en US$ 1.148,15 la tonelada.

En tanto, el maíz cayó 0,77% (US$ 1,97) y se ubicó en US$ 252,55 la tonelada, debido también a las buenas condiciones climáticas en Norteamérica.

Asimismo, la falta de nuevas ventas a China y los ecos de la cancelación de una compra de ese país por 327.000 toneladas el lunes siguieron abonando la tónica bajista del cereal, al igual que la caída del valor del petróleo.

Por último, el trigo perdió 1,80% (US$ 4,23) y se posicionó en US$ 230,47 la tonelada, producto de las lluvias registradas sobre el oeste de Kansas y sobre buena parte de Oklahoma, regiones que "necesitaban humedad en forma urgente para mejorar la condición de cultivos que vinieron padeciendo los perjuicios de una prolongada sequía".

Con información de Télam