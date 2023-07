Los granos cerraron con mayoría de bajas en Chicago

Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago, como consecuencia de lluvias beneficiosas para los cultivos en Estados Unidos y el accionar vendedor de los fondos de inversión.

El contrato de agosto de la oleaginosa cayó 2,95% (US$ 16,63) hasta los US$ 546,29 la tonelada, a la vez que el septiembre lo hizo por 1,41% (US$ 7,53) para posicionarse en US$ 526,54 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las buenas lluvias sobre zonas productoras de Estados Unidos afectados por la sequía.

"Todo aporte hídrico es particularmente bienvenido por la soja, que ingresa en el tiempo de definir su potencial de rinde en los campos" en el país del norte, dijeron los analistas de la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia bajista, con una caída del 1,47% (US$ 22,27) hasta los US$ 1.490,30 la tonelada, mientras que la harina perdió 2% (US$ 10,25) y concluyó la jornada a US$ 501,76 la tonelada.

El maíz, en tanto, bajó 2,29% (US$ 4,82) y se ubicó en US$ 205,11 la tonelada, por las lluvias en zonas productoras de Estados Unidos.

A esto se sumó la presión de la entrada de la nueva cosecha récord de Brasil en el circuito comercial y por las buenas ventas que a diario están haciendo los productores argentinos, en el inicio del nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE III).

Por último, el trigo cayó 1,19% (US$ 3,12) y se posicionó en US$ 258,77 la tonelada, producto de que los especuladores liquidaron contratos al ritmo del avance de la cosecha en el hemisferio Norte y frente a las lluvias que se registraron en el estado de Dakota del Norte, muy útiles para el trigo de primavera y para aliviar el déficit de humedad en los suelos.

"También volvió a influir en modo bajista la celeridad con que Rusia está exportando trigo en el primer mes del ciclo comercial 2023/2024, incluso pese a la lentitud con que progresa su cosecha. Esto, gracias a existencias récord dejadas por la campaña 2022/2023", dijeron desde Granar.

Con información de Télam