La soja volvió a subir en Chicago y superó los US$ 500 la tonelada

La soja encadenó su tercera suba consecutiva en el mercado de Chicago y logró superar nuevamente la barrera de los US$ 500 la tonelada, gracias al clima seco que afecta a zonas productoras de Estados Unidos.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 0,18% (US$ 0,92) en US$ 500,91 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 0,94% (US$ 4,41) para posicionarse en US$ 470,94 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un aumento del área implantada con soja afectada por la sequía en Estados Unidos.

De hecho, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó hoy del 28% al 39% la proporción de la superficie destinada al cultivo que experimenta algún nivel de sequía, un dato muy superior al 10% de igual momento de 2022, destacaron desde la corredora Granar.

El aceite acompañó al poroto, con una suba del 4,02% (US$ 44,75) hasta los US$ 1.157,41 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,29% (US$ 1,32) y cerró a US$ 445,33 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 0,99% (US$ 2,36) y se posicionó en US$ 240,24 la tonelada, como consecuencia del agravamiento de la sequía en Estados Unidos, donde el USDA elevó hoy del 34% al 45% la proporción de tierras destinadas al maíz que experimenta algún nivel de falta de humedad.

Por último, el trigo avanzó 1,54% (US$ 3,49) y se posicionó en US$ 230,11 la tonelada, debido a compras técnicas después de fuertes caídas el miércoles y preocupaciones sobre interrupciones en el transporte marítimo en la región del Mar Negro debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Con información de Télam