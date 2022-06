Fuertes caída de los cereales en Chicago

El trigo lideró las pérdidas en el mercado de Chicago con una caída superior al 5% motivada por el avance de la cosecha en el hemisferio norte y dudas respecto a las existencias mundiales, mientras que la soja y el maíz se vieron afectadas por el informe sobre siembra y stocks trimestrales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De esta manera, el contrato de julio del trigo se desplomó 5,10% (US$ 17,18) hasta los US$ 319,20 la tonelada, como consecuencia "del avance de la cosecha en el hemisferio Norte, que alivia las tensiones con la demanda", indicó la corredora de granos Granar, a lo que sumó la cuantiosa oferta de cereal en la licitación de compra que lanzó ayer Egipto.

"La abundante oferta que acudió ayer a la licitación lanzada por Egipto puso a los operadores a elucubrar con que, quizás, las existencias del grano fino no eran todo lo acotadas que se suponía", indicaron los analistas de Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Egipto finalizó la licitación comprando 825.000 toneladas de trigo de las 2,5 millones que se ofrecieron.

Por su parte, el maíz cayó 3,44% (US$ 10,43) para concluir la jornada a US$ 292,80 la tonelada, debido a la liquidación de contratos emprendida por los fondos especulativos con "la intención de achicar su posición frente a los temores de recesión en la economía estadounidense, en una jornada en la que hubo mayoría de bajas entre los principales indicadores bursátiles globales", indicó el informe de la corredora.

Esta actitud no pudo ser contrarrestada por el informe del USDA, ya que la superficie y los stocks trimestrales publicados hoy se ubicaron en consonancia por lo anticipado por el mercado.

Situación diferente se vivió con la soja, donde el contrato de julio culminó con una suba del 0,04% (US$ 0,28) hasta los US$ 615,46 la tonelada, mientras que el de agosto cayó por 0,69% (US$ 4,04) para finalizar a US$ 573,39 la tonelada.

Los fundamentos de este cierre dispar radicaron en que el informe del USDA marcó un "repunte de stocks levemente por encima de lo esperado por operadores y la necesidad de encuestar nuevamente algunas zonas del norte estadounidense por el atrasado avance de siembra", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos también tuvieron un cierre dispar: la harina ganó 1,44% (US$ 7,39) hasta los US$ 517,97 la tonelada, mientras que el aceite cayó 3,67% (US$ 58,86) para concluir la jornada a US$ 1.541,67 la tonelada.

Con información de Télam