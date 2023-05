El precio de la soja subió en Chicago y cortó racha de tres jornadas consecutivas en baja

El precio de la soja marcó hoy un leve aumento en el mercado de Chicago impulsado por nuevos informes que dieron cuenta de mayores recortes en la producción argentina de la oleaginosa, en una jornada en la que el maíz cerró con pérdidas al igual que el trigo.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 0,46% (US$ 2,48) hasta los US$ 530,30 la tonelada, mientras que la posición julio avanzó 0,10% (US$ 0,55) para posicionarse en US$ 516,43 la tonelada.

Los fundamentos de la suba de la soja en Chicago radicaron en el nuevo recorte en las expectativas de la cosecha argentina realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que “alentó una importante mejora en la del valor de la harina”, señaló la consultora Granar.

“Sin embargo, la tónica alcista se vio fuertemente limitada por el rápido avance de la siembra 2023/2024 en EEUU y por las lluvias que caen sobre zonas de Estados que necesitan humedad-Nebraska, con el 98,99% de su territorio bajo condiciones de sequía; Iowa, con el 30,81% de suelos bajo condiciones de sequía, entre otros” indicaron los analistas de la corredora.

El aceite del poroto anotó con una merma en su contrato más cercano del 1,72% (US$ 19,84), en US$ 1.127,65 la tonelada, mientras que la harina ganó 2,08% (US$ 9,59) para concluir la jornada en US$ 470,24 la tonelada.

El maíz, en tanto, bajó 2,01% (US$ 5,12) y se ubicó en US$ 249 la tonelada, producto de las siembras en EEUU y de las lluvias.

“El acelerado avance de la siembra 2023/2024 en Estados Unidos y por las buenas lluvias que favorecen regiones urgidas de humedad para contener el déficit hídrico o para aliviar condiciones de sequía que, como se detalló en el espacio de la soja, en poco tiempo podrían ser una razón alcista para las cotizaciones si la humedad comienza a desaparecer de los mapas”, explicaron desde Granar.

Por último, el precio del trigo cayó 2,2% (US$ 5,14) y se ubicó en US$ 225,70 la tonelada, debido a las favorables condiciones climáticas para el desarrollo del cultivo de invierno de la Unión Europea.

Con información de Télam