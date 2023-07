Cierre con altibajos para los granos en Chicago

Los granos cerraron con altibajos en el mercado de Chicago, en una jornada donde las lluvias generaron bajas en maíz y soja, pero originó el efecto contrario en trigo, donde el retraso de la cosecha disparó los precios.

El contrato de julio de cayó US$ 5,42 (0,94%) hasta los US$ 568,52 la tonelada, por una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos; mientras que agostó culminó con una suba de US$ 0,37 (0,06%) para ubicarse en US$ 539,67 la tonelada.

Las bajas se produjeron como consecuencia de la "desmejora de los cultivos relevada por el USDA el lunes luego del cierre de la rueda, cuando ajustó de 51% al 50% la proporción de soja en estado bueno/excelente", apuntaron desde la corredora Granar.

Los subproductos cerraron también con una saldo dispar, con una suba de US$ 34,39 (2,32%) hasta los US$ 1.511,91 la tonelada, mientras que la harina retrocedió US$ 0,77 (0,16%) para ubicarse en US$ 460,65 la tonelada.

En tanto, el trigo saltó US$ 12,31 (5,33%) y concluyó la jornada en US$ 243,24 la tonelada, debido a un retraso en la cosecha estadounidense por lluvias y la posibilidad de que la humedad ambiental perjudique la calidad del grano.

Por último, el maíz perdió US$ 3,54 (1,61%) y cerró a US$ 215,84 la tonelada, por las lluvias que se registraron sobre zonas del Medio Oeste y de las Grandes Planicies estadounidenses y por los pronósticos de buenas precipitaciones durante las próximas dos semanas.

Con información de Télam