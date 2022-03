Caídas generalizadas en los precios de los principales granos en el mercado de Chicago

El precio del trigo retrocedió nuevamente hoy en el mercado de Chicago por la continuidad de la toma de ganancias, en sintonía con la soja y el maíz que también marcaron bajas en sus cotizaciones.

De esta manera, el contrato de mayo del trigo cayó 6,60% (US$ 31,23) para quedar en US$ 441,48 la tonelada, mientras que la posición julio marcó una reducción del 7,11% (US$ 31,23), en US$ 407,95 la tonelada.

La corredora Granar, al analizar la jornada, sostuvo que las mermas se debieron a "la continuidad del retiro de ganancias de los grandes fondos de inversión especuladores iniciado ayer, que no necesitan fundamentos de mercado sólidos para resolver un abrupta liquidación de posiciones".

"En cuanto a los fundamentos, nada cambió. La guerra entre Rusia y Ucrania se prolonga y el comercio continúa interrumpido desde el polo que abastece cerca del 30% de la demanda mundial", agregaron los especialistas de Granar.

La soja disponible, por su parte, retrocedió 1,05% (US$ 6,61) hasta los US$ 619,68 la tonelada, mientras que el contrato de mayo perdió1,06% (US$ 6,61) para culminar la sesión a US$ 614,26 la tonelada.

Las pérdidas se explicaron por "la ola de ventas y toma de ganancias agitada por los grandes fondos de inversión especuladores, además de la caída –supera el 11%– del valor del petróleo", destacó Granar.

Contrariamente, los subproductos de la soja presentaron guarismos positivos en sus contratos disponibles, con una suba del aceite del 0,48% (US$ 8,60), que se se posicionó en US$ 1.765,21 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,04% (US$ 5,62) y concluyó la jornada a US$ 545,63 la tonelada.

Por último, el maíz disponible decreció 2,58% (US$ 7,68) y se posicionó en US$ 289,36 la tonelada, por el movimiento de toma de ganancias de los fondos de inversión y por la caída de las cotizaciones del trigo, que –en las buenas y en las malas– influye sobre el resto de los granos forrajeros.

Con información de Télam