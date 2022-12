Bajas para la soja y subas para los cereales en el mercado de Chicago

La soja cerró con bajas en el mercado de Chicago por el temor a una mayor recesión económica mundial tras las subas de tasas en Europa y Estados Unidos, mientras que los cereales concluyeron la sesión con alzas.

El contrato de enero de la oleaginosa cayó 0,59% (3,22) hasta los US$ 541,42 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo por 0,55% (US$ 3,03) para posicionarse en US$ 542,61 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la suba de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) ayer en pos de bajar la inflación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A pesar de que estos aumentos "resultaran menores que las de los meses precedentes no estaría alcanzando para despejar del todo los fantasmas de una recesión de la economía mundial. Y esto es lo que hoy afectó de manera negativa a las bolsas y al petróleo", explicó la corredora Granar.

Las lluvias en zonas productores de Brasil y Argentina limitaron las subas.

La harina acompañó la baja del poroto, con una merma del 1,04% (US$ 5,29) hasta los US$ 501,87 la tonelada, a la vez que el aceite ganó 0,42% (US$ 5,95) para posicionarse en US$ 1.406,97 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,45% (US$ 1,18) y cerró a US$ 257,27 la tonelada, como consecuencia de la sequía en Argentina y las posibilidades ciertas de que pueda comenzar a haber recortes en la estimación de producción, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo mejoró 1,05% (US$ 2,94) y cerró a US$ 278,24 la tonelada, debido a las compras de oportunidad que vigorizaron la demanda del cereal estadounidense.

A esto se sumó la baja en la producción estimada de Argentina añadió preocupación acerca del suministro mundial de cara al próximo año.

Con información de Télam