Bajas generalizadas para los precios de los granos en Chicago

La cotización de los principales granos finalizaron la jornada con bajas en el mercado de Chicago, como consecuencia del avance de las cosechas de granos gruesos en el hemisferio norte y por malos datos de exportación de trigo en Estados Unidos.

El contrato de noviembre de la soja cayó 0,86% (US$ 4,38) hasta los US$ 498,98 la tonelada, mientras que la posición enero retrocedió 0,73% (US$ 3,68) para ubicarse en US$ 503,57 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la presión del avance de la cosecha estadounidense y las complicaciones logísticas que generan el bajo caudal del río Mississippi y de sus afluentes para el tránsito de las barcazas hacia la zona del Golfo de México, punto clave para las exportaciones, indicó la corredora Granar.

A esto se sumó las lluvias que mejoraron el balance hídrico de los suelos en zonas agrícolas de Brasil, en un contexto donde se espera una cosecha récord para el gigante sudamericano.

La harina de soja acompañó la tendencia del poroto, con una caída del 1,26% (US$ 5,6) hasta los US$ 438,1 la tonelada; mientras que el aceite ganó 0,94% (US$ 14,3) para concluir la jornada a US$ 1.535,9 la tonelada.

Por su parte, el maíz bajó 1,22% (US$ 3,35) y se posicionaron en US$ 265,93 la tonelada y cortó con cuatro jornadas consecutivas al alza, como consecuencia de la presión por el avance de la cosecha norteamericana y problemas logísticos en Estados Unidos.

Por último, el trigo perdió 2,55% (US$ 8,45) y se ubicó al cierre de la sesión en US$ 322,98 la tonelada, debido a un "pobre reporte semanal de ventas externas" de Estados Unidos; la renovada firmeza del índice dólar y la devaluación del euro, que afectan la competitividad de las exportaciones estadounidenses, sumado a la continuidad de los despachos desde la zona del Mar Negro a pesar del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Con información de Télam