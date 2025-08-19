El gobierno de Javier Milei dispuso este martes la derogación de una serie de programas, como el caso de Casa Propia, y subprogramas del ex Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y del ex Ministerio de Obras Públicas, en línea con la reducción de la estructura estatal planteada desde el inicio de la gestión. En ese sentido, avanzó en el traspaso programas de vivienda a provincias y municipios al establecer los mecanismos para que se hagan cargo de iniciativas que no se completaron y lo hizo a través de la Resolución 1199 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Entre varias cuestiones, el texto establece nuevos lineamientos para la gestión de convenios de obras en curso, derogando múltiples programas de vivienda y hábitat implementados por ministerios anteriores debido a la búsqueda de eficiencia en el sector público. La medida se enmarca en la supuesta emergencia pública declarada en varias materias hasta el 31 de diciembre de 2025.

Entre las normativas derogadas se incluyen las que crearon y regularon programas como "Argentina Construye"; "Casa Propia - Construir Futuro", y el "Plan Nacional de Suelo Urbano", entre otros.

La medida apunta a establecer nuevos lineamientos para los convenios en curso, facultando a la Secretaría de Obras Públicas a gestionar incumplimientos y a las entidades subnacionales a asumir el financiamiento de las obras, con la posibilidad de recuperar fondos bajo ciertas condiciones.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, remarcó que la norma “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”. “La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, añadió.

Uno por uno, todos los programas de vivienda que modificó Milei: no es solo Casa Propia

De acuerdo con el texto oficial, que lleva la firma del ministro de Economía Luis Caputo, se considera que estos programas no cumplían con los "criterios de eficiencia necesarios" en el contexto actual.

Los programas derogados son:

Programa Federal Argentina Construye

Programa Federal Argentina Construye Solidaria

Subprograma Habitar la Emergencia

Plan Nacional de Suelo Urbano. En este caso, incluye el Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Políticas de Suelo, la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.

Programa Nacional de Reactivación y Terminación de Obras de Vivienda, Infraestructura y Hábitat.

Programa Nacional de Construcción de Viviendas, conocido como "Programa Casa Propia - Construir Futuro". Bajo este programa también se eliminan varios subprogramas: Casa Propia - Casa Activa; Habitar Comunidad; Casa Propia - Autoconstrucción De Viviendas Participativa Cáritas; Habitar Inclusión.

Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial

Programa Nacional de Finalización de Viviendas, denominado "Programa Reconstruir"

Programa de Regularización Dominial.

"Plan Argentina Hace", junto con su normativa de creación

En noviembre pasado, eliminaron el Fondo Fiduciario Público denominado "Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (Procrear). Por otra parte, la misma resolución determina cambios en la responsabilidad financiera para provincias y municipios. Se traslada una mayor carga financiera a los gobiernos provinciales y municipales para la finalización de obras en curso, con mecanismos de compensación y recuperación de fondos.

En principio, se establece que, si no hay incumplimiento por parte de la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el municipio u otro ente ejecutor de las obligaciones asumidas en el convenio, y si el Estado Nacional había asumido previamente el financiamiento de la ejecución de determinadas obras, dicho distrito "podrá asumir el financiamiento" de la misma.

En ese caso, si la normativa aplicable al programa regula la obligación de implementar un sistema de recupero de los fondos invertidos, el financiamiento pendiente se podrá compensar con los fondos de recupero a recaudar o pendientes de rendición y/o de devolución al Estado Nacional. En caso de que el monto del financiamiento pendiente sea menor al de los fondos a recuperar, el distrito deberá instrumentar el sistema de recupero de los fondos correspondientes.

