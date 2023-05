Las exportaciones de carne vacuna crecieron 12% en el primer trimestre del año

La exportaciones de carne vacuna crecieron 12% en el primer trimestre del año respecto al mismo período de 2022, con un volumen de 154.500 toneladas, a pesar de lo cual la facturación por estos envíos cayeron 16,4% interanual debido a la baja de los precios internacionales, informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).

De esta manera, los despachos entre enero y marzo de este año sumaron 16.800 toneladas a las 137.900 toneladas de igual período de 2022, de la mano de un incremento del 14,6% en los envíos a China.

No obstante, la facturación total del período tuvo una caída del 16,4% interanual, equivalentes a US$ 128 millones menos, con lo que se ubicó en US$ 655,1 millones.

La baja estuvo explicada por la caída del 25,4% en el precio promedio de exportación, que se ubicó en US$ 4.240 la tonelada.

Las ventas de carne vacuna a China sumaron 117.800 toneladas entre enero y marzo, con lo que explicaron el 76,1% de las exportaciones totales.

El volumen comprado por el gigante asiático fue 14,6% mayor respecto a las certificadas en el primer trimestre de 2022, en un contexto en que precio promedio declarado se redujo 32,8% interanual, ubicándose en US$ 3.263 la tonelada, por lo que los ingresos descendieron 23,0% interanual hasta quedar en US$ 384,3 millones.

En el primer trimestre, Israel se consolidó como segundo comprador de carne vacuna argentina con 11.755 toneladas despachadas hacia dicho destino y resultó 17,0% mayor al de igual trimestre del año pasado, mientras que en el tercer lugar se mantuvo Alemania, país al que se enviaron 5.700 toneladas, volumen 11,3% mayor en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones a Chile cayeron 21,0% en comparación con el registrado en enero-marzo de 2022, sumando un total de 4.932 toneladas.

Con información de Télam