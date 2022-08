El Gobierno se reúne con la Mesa de Enlace: discutirán un nuevo esquema de exportaciones

En la previa de la segunda reunión con el sector en cinco días, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reconoció que el esquema de incentivos que planteó el Banco Central es "engorroso"

En el marco de los recientes encuentros que mantuvieron ministros nacionales con la Mesa de Enlace, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reiteró este martes que el Gobierno analiza un replanteo del esquema de liquidaciones para exportaciones de soja para el campo, a fin de volverla más accesible. No obstante, aclaró que no habrá modificaciones en las retenciones, al tiempo que subrayó que la cartera pretende "reconstruir la confianza" con el sector,

"Más que pedirle que liquiden, nosotros lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que sea atractivo liquidar. Indudablemente la herramienta, que se conoce como dólar soja, debe ser mejorada porque no fue apropiada por los productores", señaló Bahillo esta mañana en diálogo con Radio La Red.

El esquema, introducido por el Banco Central (BCRA) a fines de julio, busca incentivar a los productores agropecuarios para que vendan su cosecha de soja incluyendo una cobertura por hasta el 70% de la venta de granos que concreten a través de un depósito a la vista en función de la evolución del tipo de cambio y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio "dólar ahorro".

Bahillo reconoció que, tal como está instrumentada, la herramienta "es un poco engorrosa en términos administrativos y burocráticos". En ese sentido, indicó que, si bien en la primera semana de su implementación su bajo uso se pudo justificar por "alguna situación macroeconómica que sobrepasaba a la herramienta", en las últimas semanas "ha habido mayor tranquilidad y, aun así, no hay una cantidad importante de liquidaciones bajo esta modalidad".

"Cuando este tipo de herramientas les lleva tiempo, los saca de la producción y no son facilitadoras de decisiones, hay que volver a analizarlas, replantearlas y, sin perder de vista la cuestión de fondo, instrumentar una herramienta que sea accesible", subrayó el funcionario.

En tanto, respecto de la brecha cambiaria, uno de los reclamos por parte de los productores nucleados en la Mesa de Enlace, según Bahillo el punto de vista del Ministerio de Economía es que la misma "se corrige bajando el techo o también generando esta herramienta de 70%-30%", y no a través de una devaluación.

"Yo creo que llevando más certeza y tranquilidad esta brecha se puede achicar por el techo", recalcó. Por su parte, el secretario también descartó una modificación en el esquema de retenciones, ya sea al alza o a la baja.

"Yo no veo a corto plazo, por la realidad de nuestras cuentas públicas, de alterar (a la baja) el esquema de retenciones", señaló y, de la misma forma, recalcó que "no va a haber una suba de retenciones" y que "esa es una definición política".

La segunda reunión del Gobierno con la Mesa de Enlace

En tanto, y tras la reunión que se llevó a cabo el viernes pasado entre el ministro de Economía, Sergio Massa y los presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace, este martes se reúnen los equipos técnicos de la entidad rural y los de la Secretaría de Agricultura.

Según dijeron fuentes oficiales a El Destape, Bahillo solo presentará la reunión, pero luego la dejará en manos de sus colaboradores. Por el lado del campo, tampoco estarán presentes los titulares de la Sociedad Rural (Nicolás Pino), de la Federación Agraria (Carlos Achetoni), de la CRA (Jorge Chemes) ni de Coninagro (Carlos Iannizzotto).

"Rápidamente tomamos algunos del los temas que ellos plantearon en la vocación de ir dando respuesta a las situaciones que nos dejaron como tema prioritario y esto tiene que ver con una definición política del ministro (Sergio Massa) para construir una agenda de trabajo hacia todos los sectores políticas", indicó Bahillo sobre el encuentro del viernes pasado.

En ese marco, el secretario resaltó la necesidad de llevar a cabo un "diálogo franco" con el sector, y de esa forma, ir "reconstruyendo la confianza", la cual sostuvo que "no se construye inmediatamente".

"Hay un compromiso muy fuerte de nuestra parte de dar esta respuesta y, a partir de acciones concretas, ir reconstruyendo la confianza. No me imagino una relación del Ministerio (de Economía) en una tensión o en una conflictividad permanente con los sectores productivos porque no es la mirada que nosotros tenemos", concluyó Bahillo.

Con información de Télam