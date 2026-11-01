Brecha agroalimentaria: en septiembre, los precios se multiplicaron casi 4 veces del campo a la góndola

En septiembre, los precios de los 24 productos agropecuarios que integran la canasta del Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) se multiplicaron por 3,79 desde el campo (origen) hasta la góndola (destino), según el informe elaborado por el área de Estadísticas e Informes y el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Esto significa que, en promedio, por cada peso que percibió el productor en la puerta del campo, el consumidor final pagó $3,79 en los comercios minoristas y supermercados. A su vez, la participación promedio del productor en el valor de góndola se ubicó en el 27,3%, registrando un leve incremento de casi dos puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.
¿Qué productos registran las mayores diferencias de precio entre el campo y la góndola?
Al analizar el desfasaje entre ambos extremos del circuito comercial, las distorsiones más pronunciadas de septiembre se concentraron en las frutas cítricas y las hortalizas de hoja:
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Naranja: 17,1 veces (precio de origen: $97,3; precio de destino: $1.665,1).
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Limón: 10,5 veces (precio de origen: $150,0; precio de destino: $1.580,1).
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Lechuga: 9,6 veces (precio de origen: $405,6; precio de destino: $3.894,9).
En la vereda opuesta, las diferencias más acotadas —donde el productor retuvo una mayor proporción del valor final— se observaron en:
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Zapallito: 1,4 veces (precio de origen: $2.142,0; precio de destino: $3.070,8).
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Pollo: 2,3 veces (precio de origen: $2.152,5; precio de destino: $4.943,1).
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Huevos: 2,3 veces (precio de origen: $1.630,0; precio de destino: $3.743,8).
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Los factores que impulsaron las subas en las economías regionales
El informe detalla que el índice de precios en origen presentó una suba interanual del 43,1%, una variación acumulada del 40,2% en lo que va del año y un incremento intermensual del 3,7%. Este último avance en el primer eslabón productivo estuvo empujado por fuertes subas en las cotizaciones al productor, destacándose los saltos en el zapallito (+289,5%), la zanahoria (+114,3%) y el pimiento (+100%) —este último afectado por problemas de maduración en las plantas que redujeron la oferta disponible—, además de incrementos en la mandarina (+72,7%), el limón (+50%) y el tomate redondo (+41,3%).
El impacto en el bolsillo: las verduras que más aumentaron en el supermercado
Por su parte, los precios en destino (consumidor final) reflejaron un aumento interanual del 31,6%, un acumulado anual del 27,0% y una suba promedio mensual del 2,2%. El ajuste en góndolas estuvo encabezado mensualmente por el pimiento (+49,6%), la zanahoria (+33,6%), la calabaza (+33,0%) y la cebolla (+30,7%), mientras que las subas generales se vieron atenuadas por bajas en productos como la frutilla (-27,5%), la lechuga (-10,2%), la berenjena (-9,3%) y el zapallito (-8,0%).