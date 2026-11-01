Brecha agroalimentaria: en septiembre, los precios se multiplicaron casi 4 veces del campo a la góndola

Por cada peso que percibió el productor en la puerta del campo, el consumidor final pagó $3,79 en los comercios minoristas y supermercados. (IA)

En septiembre, los precios de los 24 productos agropecuarios que integran la canasta del Indicador de Precios en Origen y Destino (IPOD) se multiplicaron por 3,79 desde el campo (origen) hasta la góndola (destino), según el informe elaborado por el área de Estadísticas e Informes y el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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Esto significa que, en promedio, por cada peso que percibió el productor en la puerta del campo, el consumidor final pagó $3,79 en los comercios minoristas y supermercados. A su vez, la participación promedio del productor en el valor de góndola se ubicó en el 27,3%, registrando un leve incremento de casi dos puntos porcentuales en comparación con el mes anterior.

¿Qué productos registran las mayores diferencias de precio entre el campo y la góndola?

Al analizar el desfasaje entre ambos extremos del circuito comercial, las distorsiones más pronunciadas de septiembre se concentraron en las frutas cítricas y las hortalizas de hoja:

Naranja: 17,1 veces (precio de origen: $97,3; precio de destino: $1.665,1).

Limón: 10,5 veces (precio de origen: $150,0; precio de destino: $1.580,1).

Lechuga: 9,6 veces (precio de origen: $405,6; precio de destino: $3.894,9).

En la vereda opuesta, las diferencias más acotadas —donde el productor retuvo una mayor proporción del valor final— se observaron en:

Zapallito: 1,4 veces (precio de origen: $2.142,0; precio de destino: $3.070,8).

Pollo: 2,3 veces (precio de origen: $2.152,5; precio de destino: $4.943,1).

Huevos: 2,3 veces (precio de origen: $1.630,0; precio de destino: $3.743,8).

Los factores que impulsaron las subas en las economías regionales

El informe detalla que el índice de precios en origen presentó una suba interanual del 43,1%, una variación acumulada del 40,2% en lo que va del año y un incremento intermensual del 3,7%. Este último avance en el primer eslabón productivo estuvo empujado por fuertes subas en las cotizaciones al productor, destacándose los saltos en el zapallito (+289,5%), la zanahoria (+114,3%) y el pimiento (+100%) —este último afectado por problemas de maduración en las plantas que redujeron la oferta disponible—, además de incrementos en la mandarina (+72,7%), el limón (+50%) y el tomate redondo (+41,3%).

Los precios de los 24 productos agropecuarios que integran la canasta del Indicador de Precios en Origen y Destino se multiplicaron por 3,79 desde el campo hasta la góndola durante septiembre.

El impacto en el bolsillo: las verduras que más aumentaron en el supermercado

Por su parte, los precios en destino (consumidor final) reflejaron un aumento interanual del 31,6%, un acumulado anual del 27,0% y una suba promedio mensual del 2,2%. El ajuste en góndolas estuvo encabezado mensualmente por el pimiento (+49,6%), la zanahoria (+33,6%), la calabaza (+33,0%) y la cebolla (+30,7%), mientras que las subas generales se vieron atenuadas por bajas en productos como la frutilla (-27,5%), la lechuga (-10,2%), la berenjena (-9,3%) y el zapallito (-8,0%).