Calendario de pagos para Pensiones No Contributivas (PNC): fecha de cobro en noviembre 2026, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Los depósitos comenzarán el lunes 9 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 13, con fechas asignadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

{{{htmlAmp}}}

El cronograma, establecido mediante la Resolución 349/2025, contempla también las fechas de pago de jubilados y pensionados que perciben haberes de hasta la mínima y de quienes cobran montos superiores.

En el caso de las PNC, los primeros en recibir sus haberes serán los titulares con DNI terminados en 0 y 1, mientras que el calendario finalizará con los documentos terminados en 8 y 9.

Calendario de pagos de Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en noviembre 2026

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas cobrarán durante la primera semana del cronograma previsional de noviembre. Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 9 de noviembre 2 y 3 Martes 10 de noviembre 4 y 5 Miércoles 11 de noviembre 6 y 7 Jueves 12 de noviembre 8 y 9 Viernes 13 de noviembre

De esta manera, el organismo distribuirá los pagos durante cinco jornadas consecutivas, agrupando dos terminaciones de DNI por día. El calendario alcanza a las prestaciones comprendidas en el régimen de Pensiones No Contributivas, entre ellas las pensiones por invalidez, por vejez y para madres de siete hijos.

ANSES: pensiones en octubre

ANSES: cuándo cobran los jubilados que no superan la mínima en noviembre

Además de las PNC, ANSES comenzará a pagar las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo el lunes 9 de noviembre.

A diferencia de las Pensiones No Contributivas, este grupo tendrá una fecha de cobro por cada terminación de DNI, por lo que el cronograma se extenderá hasta el viernes 20.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 Lunes 9 de noviembre 1 Martes 10 de noviembre 2 Miércoles 11 de noviembre 3 Jueves 12 de noviembre 4 Viernes 13 de noviembre 5 Lunes 16 de noviembre 6 Martes 17 de noviembre 7 Miércoles 18 de noviembre 8 Jueves 19 de noviembre 9 Viernes 20 de noviembre

Este esquema corresponde a las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comprendidas en el primer intervalo de pagos.

Jubilaciones superiores a la mínima: fechas de cobro de noviembre 2026

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán durante la última semana del mes, entre el martes 24 y el lunes 30 de noviembre.

El calendario será el siguiente:

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 y 1 Martes 24 de noviembre 2 y 3 Miércoles 25 de noviembre 4 y 5 Jueves 26 de noviembre 6 y 7 Viernes 27 de noviembre 8 y 9 Lunes 30 de noviembre

Con estos pagos, ANSES completará el cronograma previsional correspondiente a noviembre.

PNC en noviembre confirmado

Cómo consultar la fecha de cobro de las PNC en ANSES

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden verificar su fecha de cobro y consultar el detalle de su liquidación mediante los canales oficiales de ANSES. Para hacerlo, pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Es importante distinguir entre el calendario de pagos y los importes que recibirá cada beneficiario. Mientras que las fechas dependen de la terminación del DNI, los montos finales están sujetos a la actualización mensual correspondiente y a los adicionales que puedan integrar cada prestación.