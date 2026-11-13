El calendario de pago de ANSES en diciembre 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. El cronograma comenzará el miércoles 9 y se extenderá hasta el miércoles 23 de diciembre, con fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el monto de la prestación.

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El último mes del año tendrá una particularidad: los beneficiarios recibirán sus haberes con un incremento del 2,2%, correspondiente a la inflación de octubre informada por el INDEC, y el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

De esta manera, los jubilados y pensionados percibirán un ingreso adicional antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, todavía resta conocer si el Gobierno mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran los haberes más bajos.

ANSES: calendario de pagos

ANSES: calendario de pagos de diciembre 2026 para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 9 de diciembre. El organismo previsional estableció un esquema escalonado según la terminación del DNI, que se extenderá hasta el miércoles 16.

Las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Estas fechas fueron establecidas mediante la Resolución 349/2025, que fijó el calendario de pagos previsionales correspondiente a todo 2026.

ANSES: cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores al haber mínimo tendrán un calendario diferente, con pagos que comenzarán el jueves 17 de diciembre y finalizarán el miércoles 23, antes de Navidad.

El cronograma será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro de diciembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzarán a recibir sus prestaciones durante la primera quincena del mes, de acuerdo con un calendario específico.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Cuándo se cobra calendario ANSES

ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones en diciembre tras la inflación de octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de octubre fue del 2,2%, con una variación acumulada del 26,3% en los primeros diez meses de 2026 y una suba interanual del 33,1%. Este dato determina el incremento de las jubilaciones y pensiones de diciembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales según la inflación de dos meses atrás.

Así, la jubilación mínima pasaría de $444.158,46 en noviembre a aproximadamente $453.929,95 en diciembre, sin considerar el bono extraordinario ni el aguinaldo. En caso de que el Gobierno mantenga el refuerzo de $70.000, el ingreso mensual de quienes perciben la jubilación mínima alcanzaría alrededor de $523.929,95, antes de sumar el medio aguinaldo.

Los montos definitivos quedarán sujetos a su oficialización por parte del organismo previsional.

Aguinaldo de ANSES: cuándo se cobra en diciembre

Los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes de diciembre, de manera automática y sin necesidad de realizar trámites adicionales. El aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el segundo semestre del año. Para su cálculo no se incluye el bono extraordinario de $70.000.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima tendrán un ingreso adicional correspondiente al medio aguinaldo, que se depositará en la misma fecha asignada para el cobro habitual. Los beneficiarios podrán consultar su fecha de pago y los detalles de su liquidación a través de Mi ANSES, ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, una vez que los importes estén disponibles.