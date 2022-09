Blanqueo 2016: La AFIP apeló el sobreseimiento Gianfranco y Mariano Macri

El ente recaudador apeló el sobreseimiento de Gianfranco y Mariano Macri en la causa por la omisión de la declaración de activos en un banco de Suiza durante el blanqueo del Gobierno de Cambiemos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló este jueves el sobreseimiento de Gianfranco y Mariano Macri en la causa por la omisión de declarar activos en un banco de Suiza, informaron a El Destape fuentes judiciales. El juez de primera instancia había sobreseído a los hermanos Macri por considerar que aplicaban los requisitos dispuestos por la Ley. Sin embargo, este fallo no consideró que parte del blanqueo realizado incluía un fideicomiso, valuado en 25 millones de dólares, que tenía como única beneficiaria a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos y también del ex presidente Mauricio Macri, inhabilitada para acceder a los beneficios de la mencionada norma.

El organismo que conduce Carlos Castagneto le hizo saber a la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que “la sentencia debe ser revocada, ya que se encuentra probado que Gianfranco Macri utilizó el blanqueo impulsado por el gobierno de su hermano Mauricio para beneficiar a su propia madre”. Por su parte, la AFIP notificó a Gianfranco Macri la invalidez de la declaración jurada y la consecuente pérdida de los beneficios otorgados por la Ley 27.260 sobre la totalidad de los bienes allí incluidos.

En junio último, el juez en lo penal económico Diego Amarante sobreseyó a Gianfranco y a su hermano Mariano en la causa por lavado de dinero iniciada por la AFIP, que había investigado los bienes que exteriorizó en la ley de blanqueo impulsada por el gobierno a cargo de su otro hermano, el ex presidente Mauricio Macri. Los fiscales Germán Bincaz, en 2021, y Gabriela Ruiz Morales, en 2019, habían también postulado el sobreseimiento de ambos al entender que los acusados podían acogerse a la ley de blanqueo.

La sentencia de primera instancia desechó así la investigación de la AFIP, que había aportado a la causa el dato de que el 60 por ciento de lo declarado en el sinceramiento pertenecía a Blanco Villegas, madre del ex presidente. La denuncia contra Gianfranco y Mariano Macri surgió a partir de las filtraciones de los Pandora Papers, donde se hace mención a una sociedad identificada como Reata Pacific Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

La sociedad utilizaba dos cuentas bancarias por unos 25 millones de dólares y era controlada, a su vez, por Quiñel Trust, un fideicomiso creado en noviembre de 2000 con la madre de Macri, Blanco Villegas, como beneficiaria y fiduciante, con el propósito de organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos. Estos datos fueron corroborados por la AFIP, que ahora avanza en la Justicia para conseguir un revés judicial.

En el informe del organismo se determinó entonces que Gianfranco había exteriorizado y declarado como propias las cuentas bancarias controladas por Quiñel Trust durante el blanqueo de capitales den 2016 cuando, en rigor, pertenecían a su madre, impedida de ingresar al blanqueo debido a la prohibición legal que se impuso sobre ciertos familiares directos de los funcionarios públicos.

"Se concluyó que, en los términos del la Instrucción General 7/2007, la responsable -Sra. BLANCO VILLEGAS- poseía el carácter de fiduciante y beneficiaria del patrimonio fideicomitido constituido bajo Quiñel Trust Reg.: manteniendo plenas facultades para administrar los bienes a través de las instrucciones impartidas al fiduciario. Por lo tanto, cabe entender que, en el presente caso correspondía que las cuentas cuya titularidad ostentaba el mencionado fondo fiduciario fueran exteriorizadas por la contribuyente antes aludida, ello con arreglo a las disposiciones expresamente contempladas por el artículo 39 de la Ley de Sinceramiento Fiscal”, afirmaba la presentación de la Dirección General Impositiva (DGI).

El informe de la DGI entregado en octubre del año pasado al juez Amarante aclaraba que “se encuentran en proceso de pedido de intercambio, a Liechtenstein a efectos de solicitar información respecto de The Quiñel Trust y a Suiza por Wanama Capital INC., y The Quiñel Trust., ya que como se expuso más arriba se detectaron inconsistencias en la radicación de estos bienes”. El cruce de información fue realizado por el organismo, lo que confirma la denuncia de la AFIP.

Gianfranco Macri ingresó el 23 de diciembre de 2016 al régimen de blanqueo y declaró, entre otros bienes en el exterior, la cuenta 6.02960.3 radicada en Suiza a nombre de BF Corporation S.A, por 63.592 millones de pesos. También declaró una participación del 50 por ciento en BF Corporation., adquirida en julio de 2016, en Panamá, mientras que, el restante 50 por ciento lo declaró en cabeza de Mariano Macri. Gianfranco habría entonces fraguado los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso para declarar como propio un “trust”, equivalente a un fideicomiso, radicado en Liechtenstein que, en realidad, pertenecía Blanco Villegas.