Black Week mayorista: supermercados lanzan una semana de descuentos para reactivar el consumo

Con el propósito de impulsar el consumo frente a la caída de las ventas, los supermercados mayoristas llevarán adelante una nueva edición nacional de la semana de ofertas Black Week durante la segunda quincena de noviembre, anunciaron este domingo.

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La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) estará a cargo de la organización del evento, que reunirá a aproximadamente 200 establecimientos con locales físicos y plataformas de comercio electrónico. Desde el 16 hasta el 23 de noviembre habrá ofertas y rebajas especiales en alimentos, bebidas, productos de higiene personal, perfumería y artículos de limpieza.

La CADAM subrayó que el Black Mayorista “cuenta con el esfuerzo conjunto de fabricantes, distribuidores y mayoristas, buscando estimular las ventas, facilitar el acceso a productos esenciales y fortalecer el canal mayorista, clave para el abastecimiento de los comercios de cercanía”.

En esa línea, la entidad explicó que la propuesta apunta a “fomentar el consumo y fortalecer el circuito comercial del que se abastecen miles de comercios de cercanía, como autoservicios, almacenes, perfumerías y kioscos, que atienden las compras cotidianas de las familias”.

Las estimaciones indican que la Argentina cuenta con más de 140.000 establecimientos dedicados a la venta de productos en almacenes, perfumerías y comercios de limpieza, a los que se suman cerca de 20.000 autoservicios. Este entramado de pequeñas y medianas empresas constituye una pieza esencial para garantizar el suministro de productos en los negocios de cercanía.

La caída del consumo en supermercados

La próxima edición del Black Mayorista tendrá lugar en un escenario de debilidad persistente del consumo, que lleva varios meses sin mostrar señales de recuperación.

De acuerdo con un relevamiento de Scentia, el volumen de ventas acumuló una disminución del 2,7% en lo que transcurrió del año, luego de registrar en septiembre una contracción del 1,2% frente al mismo mes de 2025 y del 1% en comparación con agosto.

Las categorías más afectadas durante septiembre fueron perecederos, con una caída del 6,2%; limpieza de ropa y hogar, con un retroceso del 4,4%; y desayuno y merienda, con una baja del 4,2%. En contraste, alimentación creció un 1,7% y las bebidas alcohólicas, un 2,1%.

En particular, en el canal mayorista, las ventas cayeron un 6,7% respecto de agosto. En la comparación interanual, se destacaron las bajas en bebidas sin alcohol (-21,1%), higiene y cosmética (-9%) y perecederos (-8,6%). La categoría alimentación, en cambio, registró un crecimiento del 3%.

El panorama refleja la necesidad de generar acciones comerciales que contribuyan a dinamizar las ventas en toda la cadena de distribución. "El consumidor espera oportunidades y ofertas para realizar la compra", sostienen los empresarios.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que brindarán promociones especiales en esta semana se pueden consultar a través de la web de la cámara empresaria, en donde figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.