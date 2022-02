Crece la producción de bebidas listas para beber y bajo alcohol, de la mano del aumento del consumo

Empresas argentinas de bebidas alcohólicas se lanzaron en los últimos meses a la elaboración de hard seltzer, producto de la categoría de bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés) que nació hace unos años en los Estados Unidos y cuyo consumo crece en el país.

Los hard seltzers irrumpieron en el mercado por primera vez en Estados Unidos en 2012 y su consumo experimentó un crecimiento exponencial por su condición de bebida refrescante, libre de gluten, bajas calorías y una graduación alcohólica debajo de 5%.

Especialmente pensada para las nuevas generaciones como alternativa a la copa de vino o la cerveza, entre otras bebidas, busca conquistar a quienes estén interesados por incorporar "hábitos de consumo más saludables".

Con el objetivo de acompañar este crecimiento de la categoría a nivel mundial, y liderar su llegada al mercado local, grandes grupos argentinos de bebidas alcohólicas, como Cepas, Peñaflor y Mosquita Muerta Wiunes, lanzaron en los últimos meses sus propios productos.

El año pasado Grupo Cepas encabezó la tendencia con el lanzamiento de “Meet”, una bebida que combina agua con gas, jugo de frutas y 4,5% de alcohol extra neutro triple destilado, sin conservantes y sin TACC, apta para celíacos y veganos.

“Creemos que con el lanzamiento de Meet podemos acompañar a aquellas personas que tienen la moderación como valor, estas personas que pueden disfrutar de cuidarse y sentirse bien sin resignar un momento de relax con lata en mano y charla de amigos”, afirmó Juan Faggiolini, director de Marketing de la empresa.

Por su parte, en las últimas semanas el Grupo Peñaflor amplió su portfolio de RTD con el lanzamiento del hard seltzer "Mingo" que, además de tener 4% de alcohol, bajas calorías y azúcares y ser gluten free, es elaborado con agua de la cordillera de los Andes con esencias naturales de botánicos exóticos.

“Se trata de una gran apuesta del grupo; Mingo hard seltzer busca ampliar la oferta de las bebidas listas para ser consumidas proponiendo un mundo en donde cuidarse y pasarla bien, puedan ir de la mano”, aseguró María Eugenia Guttmann, gerente de Marketing de la marca.

Otra empresa que a comienzos de año presentó su hard seltzer es Mosquita Muerta Wines, junto a y Ball Corporation, que lanzó en Iguazú "Very", bebida alcohólica de agua pura gasificada, con 99% de calorías y distintos sabores frutales, pensado inicialmente para los mercados argentino, brasileño y paraguayo.

Desde la empresa destacaron que "las personas siguen prefiriendo el consumo individual de bebidas, generando de esta forma un aumento en el consumo de bebidas en lata, envase que cada vez se hace más presente en bares, fiestas y reuniones nocturnas".

Según el reporte The Right Taste for Healthier Beverages, el mercado mundial de los hard seltzer superó los US$ 3.800 millones en 2019 y alcanzaría los US$ 11.000 millones para 2027, con una tasa anual de crecimiento de 12,7% entre 2021 y 2027.

Los hard seltzer fueron adoptados por los consumidores de cerveza, no sólo como una alternativa por sus bajas calorías sino también por estar exhibidos en las mismas góndolas y ofrecer una variedad de sabores frutales con baja graduación alcohólica.

Con información de Télam