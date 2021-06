Reservas: el Banco Central compró más de U$S 6.000 millones en lo que va del año

El Gobierno equilibra las cuentas internas y absorbe divisas. El control sobre el mercado cambiario le permite a la entidad monetaria engrosar sus arcas.

Durante su última operación en el mercado cambiario, el Banco Central (BCRA) compró U$S 70 millones y acumula más de U$S 6.000 millones por esta vía en lo que va del año. Se trata del mayor nivel en nueve años para el mismo lapso de tiempo.

Durante el segundo trimestre, la entidad que comanda Miguel Pesce lleva comprados casi U$S 3.800 millones, que se suman a los U$S 2.300 millones del primer trimestre. De esta forma, el smestre se encamina a finalizar como uno de los periodos con más adquisición de dólares desde que hay registros.

La semana pasada, las reservas internacionales del BCRA finalizaron por encima de U$S 42.000 millones por primera vez en los últimos ocho meses. En términos netos, los activos internacionales se encuentran por encima de los U$S 7.000 millones.

Cabe recordar que mayo fue el mes que marcó un nivel cercano al récord histórico en términos de compra de divisas. En concreto, sólo en cuatro ocasiones desde que el BCRA comenzó a publicar el registro de sus variables monetarias, en 2003, las compras mensuales superaron los US$ 2.000 millones. La última oportunidad en que se superó este umbral fue en noviembre de 2019, cuando alcanzó los US$ 2.202 millones.

El flujo de ingresos se debió a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la consecuente recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos. La expectativa oficial para el 2021 es fijar una pauta devaluatoria del orden el 25% anual y llegar a fin de año con un tipo de cambio promedio de $ 102,40, con el objetivo puntual de evitar una mayor aceleración del ritmo inflacionario.

Durante la última jornada, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 389 millones, de 15 millones en futuros MAE y con un monto operado en el Rofex de U$S 225 millones. A su vez, el dólar financiero operó en rojo. El MEP o “Bolsa” descendió 0,7% hasta los $159,38. Mientras tanto, el contado con liqui cedió 0,4% hasta los $164,97, unos centavos por encima del solidario. Por último, el dólar oficial no tuvo variación y se vendió a $ 100. Lo mismo ocurrió con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 165.

¿Por qué suben las reservas?

El engrosamiento de los activos del BCRA se explica por la compra de divisas, junto a la valuación de otros activos que integran las reservas brutas como el oro y el yuan, y a que a mediados de mayo se cursaron pagos a organismos internacionales por casi U$S 400 millones.

Asimismo, el ritmo sostenido de liquidación de exportaciones, la orientación del comercio exterior para priorizar la compra de insumos y la reestructuración de pagos de deuda en dólares nacional, provincial y de grandes empresas dieron vía libre a la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce para acumular reservas y quedarse con el excedente del superávit comercial desde diciembre.