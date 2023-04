Alberto Fernández recibió a Miguel Pesce en medio de la disparada del dólar blue

El Presidente convocó al titular del Banco Central, que hoy logró comprar dólares durante la jornada. Sin embargo, el dólar blue rompió un nuevo récord y los tipos de cambio financieros también operaron al alza.

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes en Casa Rosada al titular del Banco Central, Miguel Pesce, para mantener una reunión por la fuerte suba de los dólares paralelos. Tanto el blue como los tipos de cambio financieros presentaron subas exponenciales en las últimas jornadas y la presión devaluatoria aumenta.

Desde Presidencia y el BCRA desmintieron rumores sobre su salida del cargo. "Miguel está trabajando, fue convocado a una reunión con el Presidente", afirmaron fuentes a El Destape. "Pasó cinco minutos a contarle la jornada de hoy. Lo que hace habitualmente por teléfono pero en persona", explicaron a este portal. Sin embargo, Pesce estuvo casi dos horas en la Rosada. Participó además del encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Vuong Dinh Hue. Allí estuvo junto a Alberto y el Canciller, Santiago Cafiero.

El jueves, también en medio de la disparada del dólar, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con el presidente del Banco Central en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Allí se conversó sobre las cumbres del G20 sostenidas en el marco de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial realizada en Washington. Y se abordaron las recientes medidas tomadas por el Directorio del BCRA tendientes a ordenar el pago de importación de servicio, según relataron desde Economía.

El Banco Central concretó compras por US$ 108 millones y finalizó en verde por tercera rueda consecutiva, tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales. La autoridad monetaria lo confirmó a través de un comunicado difundido al cierre de la rueda y precisó que ahora “el resultado de abril pasó a ser positivo por US$ 190 millones”.

Además, la entidad detalló que "se registraron operaciones por el dólar soja por US$ 105,8 millones y “el acumulado en esta tercera etapa se mantiene en US$ 1.390 millones". En la jornada se concretaron pagos para importación de energía por US$ 180 millones.

Dólar blue récord

En lo que respecta al mercado de divisas, el dólar minorista cerró este lunes a $ 226,94 promedio, con un incremento de $ 1,36 centavos respecto del viernes. Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal cerró con un aumento de 21 pesos, a $ 463 por unidad.

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,8%, a $ 458,60; mientras que el MEP ganó 1,4%, a $ 443,74, en el tramo final de la rueda. En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $ 1,68 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $220,21.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $295,02 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $ 374,45. En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $397,14, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 453,88.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 395 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$28 millones y en el mercado de futuros Rofex US$905 millones.