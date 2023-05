La balanza comercial redujo su déficit en abril

La caída en las exportaciones se niveló con una menor necesidad de importación, según los datos de intercambio comercial del Indec.

El intercambio comercial de Argentina en abril dio como saldo un déficit de 126 millones de dólares, una nueve veces menor al que se había registrado en marzo, según datos del Indec que se conocieron este jueves.

El país totalizó en abril un intercambio comercial de 11.908 millones de dólares, precisó el organismo estadístico en su informe mensual sobre comercio exterior. De estos, un 49,5% (5.891 millones de dólares) fueron exportaciones, mientras que el otro 50,5% (6.017 millones de dólares) obedeció a las importaciones.

De este modo, el país redujo significativamente el déficit comercial, que fue de 126 millones de dólares en abril contra 1.059 millones que había arrojado como balance negativo el indicador de marzo. Este último mes, las importaciones habían totalizado un 54,2,%, casi cuatro puntos más.

Lo que sucede es que las exportaciones cayeron en abril de forma pronunciada en la comparación interanual, un 29,2% en total. En ese sentido, profundizó su caída respecto a marzo, mes en el que la baja interanual había sido del 22,2%.

Sin embargo, esto se compensó con una caída paralela en las importaciones, ya que en marzo habían bajado un 4,2% interanual pero en abril la diferencia respecto al mismo mes de 2022 fue de un 12,6% menor.

La sequía versus la sustitución de importaciones en energía

Se trata de números que muestran dos procesos diferentes de la economía real. Por un lado, la baja en las exportaciones obedece fundamentalmente a la sequía. Según calcula el Gobierno, Argentina exportará durante este año 20.000 millones de dólares menos producto de este fenómeno climático.

De hecho, las exportaciones de abril mostraron que la caída interanual de US$ 2.446 millones se debió principalmente a menores ventas de maíz en grano, US$ 536 millones; trigo US$ 534 millones; harina y pellets de la extracción del aceite de soja, US$ 430 millones; aceite de soja en bruto, US$ 366 millones de dólares; cebada en grano, excluida cervecera, US$ 99 millones; biodiésel y sus mezclas, US$ 90 millones, entre otras bajas.

En parte, de todos modos, esto se compensó con un aumento de las ventas al exterior de autos para el transporte de carga en US$ 115 millones; y los destinados a uso personal en US$ 72 millones, entre otras subas.

Por otro lado, la reducción en las importaciones obedece sobre todo a la sustitución de la energía por el desarrollo de Vaca Muerta. El Ministerio de Economía anunció en febrero pasado que durante el año Argentina podrá ahorrar unos 2.100 millones de dólares en sustitución de importaciones de GNL.