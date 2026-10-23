Stellantis para la producción en Córdoba por casi dos meses

La causa directa es que las dos camionetas se venden menos en el mercado local y en el externo.

La empresa Stellantis frenará la fabricación de la Fiat Titano y la RAM Dakota en su complejo de Ferreyra, Córdoba, durante siete semanas desde el 1 de diciembre. Tres de esas semanas serán de cese y las otras cuatro, de vacaciones. La actividad volvería el 18 de enero. La medida responde a la baja en las ventas de ambas pickups en el país y en los mercados de exportación.

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¿Qué modelos afecta el parate de Stellantis en Córdoba?

El freno será solo la línea de pickups. El Fiat Cronos, que se fabrica en la misma planta, mantiene su ritmo porque sus ventas en la Argentina siguen firmes. El sedán, que fue el auto más vendido del país durante varios años seguidos, tendrá solo su receso habitual de fin de año, del 21 de diciembre al 18 de enero.

¿Por qué Stellantis frena la producción de la Titano y la Dakota?

La causa directa es que las dos camionetas se venden menos en el mercado local y en el externo. A eso se suma el freno de la demanda en Brasil, que obligó a varias automotrices de la región a revisar sus planes. La pausa llega además en medio de rumores sobre el futuro de la producción del grupo en el país.

¿Qué inversión había hecho Stellantis en la planta de Ferreyra?

En 2024, la compañía invirtió U$S 385 millones para convertir a Ferreyra en un centro de producción de pickups. El proyecto incluye fabricar el motor turbodiésel Multijet 2.2 desde enero de 2027. Ese motor irá a los modelos hechos en la planta y también a otras fábricas del grupo en la región.

El plan preveía crear 1.800 puestos de trabajo y apostaba fuerte a la exportación: la meta era vender afuera el 70% de la producción, sobre todo a Brasil.

¿Qué dijo el presidente de Stellantis para América del Sur?

Hace unos días, Herlander Zola, presidente del grupo para América del Sur, habló con la prensa brasileña sobre las plantas argentinas. No descartó ningún escenario: "Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas. El costo de la mano de obra en la Argentina es el doble que en Brasil. Todo puede pasar", dijo a la revista Exame.