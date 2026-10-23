Los precios de los alimentos y bebidas aumentaron 0,5% en la tercera semana de octubre, según el informe de la consultora LCG. Los condimentos y otros productos alimenticios lideraron los incrementos, con un alza de 2,68%, seguidos por las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que subieron 1,09%.

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El resultado marcó la séptima semana consecutiva con aumentos en la canasta relevada. Aunque los precios continuaron en ascenso, la consultora señaló que las subas fueron más acotadas y que la variación promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró hasta el 3,8%.

¿Qué alimentos aumentaron más en la tercera semana de octubre?

Detrás de los condimentos y las bebidas, las mayores subas semanales se registraron en frutas, con 0,90%; aceites, con 0,86%; y productos de panificación, cereales y pastas, con 0,68%. Las carnes aumentaron 0,54%, mientras que los lácteos y huevos avanzaron 0,17%.

Carnes y bebidas: los rubros que más incidieron en la suba

Si bien los condimentos encabezaron los aumentos porcentuales, las carnes y las bebidas explicaron más de la mitad del incremento semanal, de acuerdo con LCG. La diferencia responde al peso de cada rubro dentro de la canasta: el mayor aumento porcentual no necesariamente representa el mayor aporte al índice.

Las carnes tuvieron la incidencia más elevada, con 0,17 puntos porcentuales, seguidas por las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con 0,15 puntos. Los productos de panificación, cereales y pastas aportaron otros 0,10 puntos.

En sentido contrario, las verduras registraron la mayor baja semanal, de 0,31%. También retrocedieron los precios del azúcar, la miel, los dulces y el cacao, con una caída de 0,25%, y los de las comidas listas para llevar, con 0,04%. Aun así, la consultora advirtió que la proporción de productos con precios a la baja sigue en niveles mínimos.

¿Cuánto subieron los alimentos en las últimas cuatro semanas?

La variación promedio de los precios de alimentos y bebidas en las últimas cuatro semanas se ubicó en 3,8%. En esa medición, las verduras lideraron los aumentos, con 6,9%, seguidas por los productos de panificación, cereales y pastas, con 5,3%, y los condimentos y otros productos alimenticios, con 4,2%.

Los lácteos y huevos registraron una suba de 3,8%, mientras que las carnes aumentaron 3,5% y las bebidas e infusiones para el hogar, 3%. Los aceites fueron el único rubro con una baja en ese período, de 0,7%.

Por su peso en la canasta, carnes, panificados y verduras explicaron más de la mitad de la suba promedio de las últimas cuatro semanas. Así, aunque las verduras bajaron en la tercera semana de octubre, siguieron mostrando el mayor incremento en la comparación de cuatro semanas.