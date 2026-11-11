Aumento para los trabajadores de seguridad privada en noviembre y diciembre 2026: salario y cuánto cobran

Los trabajadores de seguridad privada reciben nuevos aumentos salariales en noviembre y diciembre de 2026, de acuerdo con la última paritaria firmada entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI).

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El acuerdo, que comprende a los empleados incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07, establece incrementos escalonados en los salarios básicos, los viáticos y las sumas no remunerativas hasta diciembre.

Con la actualización, el salario conformado de un Vigilador General alcanza los $1.864.000 brutos en noviembre, mientras que en diciembre llegará a $1.930.000. Esto representa una diferencia de $66.000 entre ambos meses.

La negociación fue homologada mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictada el 17 de julio de 2026.

Cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada en noviembre de 2026

La escala salarial de noviembre establece un básico de $1.069.000 para el Vigilador General, al que se suman $180.000 por presentismo, $545.000 en concepto de viáticos mensuales y una suma no remunerativa de $70.000.

De esta manera, el ingreso conformado asciende a $1.864.000 brutos, antes de los descuentos correspondientes. Para las restantes categorías, los salarios son los siguientes:

Categoría Básico noviembre Total conformado Vigilador General $1.069.000 $1.864.000 Vigilador Bombero $1.140.500 $1.950.600 Administrativo $1.173.400 $1.991.400 Vigilador Principal $1.210.200 $2.035.900 Verificación de Eventos $1.140.500 $1.950.600 Operador de Monitoreo $1.140.500 $1.950.600 Guía Técnico $1.173.400 $1.991.400 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.210.200 $2.035.900 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.069.000 $1.864.000

Los totales conformados incluyen el salario básico y los adicionales previstos en la escala. Los importes efectivos pueden variar por antigüedad, jornada laboral, horas extras y descuentos aplicables.

Salarios confirmados en noviembre

Cuánto aumentaron los salarios de seguridad privada en noviembre

La actualización de noviembre forma parte del esquema de incrementos mensuales establecido para el segundo semestre de 2026.

En el caso del Vigilador General, el salario básico pasó de $1.053.200 en octubre a $1.069.000 en noviembre. La diferencia es de $15.800, equivalente a aproximadamente un 1,5%.

Sin embargo, al considerar los adicionales, el incremento del ingreso conformado es mayor.

En octubre, un Vigilador General percibía un total de $1.827.200, mientras que en noviembre ese importe asciende a $1.864.000.

Esto representa una mejora de $36.800 en el salario conformado mensual.

Para las demás categorías, los básicos también registraron incrementos:

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos y Operador de Monitoreo: de $1.123.000 a $1.140.500.

Administrativo y Guía Técnico: de $1.155.100 a $1.173.400.

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: de $1.191.000 a $1.210.200.

Controlador de Admisión y Permanencia General: de $1.053.200 a $1.069.000.

Seguridad privada: cuánto cobran los vigiladores en diciembre de 2026

En diciembre se aplicará el último tramo del acuerdo salarial vigente entre UPSRA y CAESI.

Para el Vigilador General, el básico aumentará a $1.085.000 y el ingreso conformado llegará a $1.930.000.

El incremento del total mensual respecto de noviembre será de $66.000, equivalente a aproximadamente un 3,5%.

La escala prevista para diciembre es la siguiente:

Categoría Básico diciembre Total conformado Vigilador General $1.085.000 $1.930.000 Vigilador Bombero $1.159.500 $2.019.600 Administrativo $1.194.000 $2.062.000 Vigilador Principal $1.232.300 $2.108.000 Verificación de Eventos $1.159.500 $2.019.600 Operador de Monitoreo $1.159.500 $2.019.600 Guía Técnico $1.193.900 $2.061.900 Instalador de Sistemas Electrónicos $1.232.300 $2.108.000 Controlador de Admisión y Permanencia General $1.085.000 $1.930.000

El ingreso conformado del Vigilador General estará compuesto por $1.085.000 de básico, $180.000 de presentismo, $545.000 de viáticos y una suma no remunerativa de $120.000. De esta manera, las categorías de Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos alcanzarán los ingresos conformados más altos de la escala presentada, con $2.108.000 en diciembre.

Cuánto cobran los empleados de seguridad privada

Cuánto cobran los trabajadores de seguridad privada por viáticos y adicionales

El acuerdo también contempla actualizaciones en los conceptos adicionales que perciben los empleados del sector. En noviembre, el importe de los viáticos es de $21.800 por cada día efectivamente trabajado, con carácter no remunerativo. Para la escala mensual se considera un monto de $545.000 por este concepto.

Además, se establecen los siguientes adicionales:

Adicional aeroportuario: $144.900 durante noviembre.

Adicional Neuquén: $82.400 para los trabajadores comprendidos en ese régimen.

Adicional vacacional: $21.800 por cada día de vacaciones efectivamente gozadas, con un máximo de 21 días.

El adicional vacacional tiene carácter remunerativo, fijo, transitorio y extraordinario, según las condiciones del acuerdo.

Qué suma no remunerativa cobran los vigiladores en noviembre y diciembre

La paritaria estableció el pago de sumas no remunerativas mensuales para todas las categorías comprendidas en el convenio. Los importes son de $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y $120.000 en diciembre. La suma correspondiente a diciembre se incorporará a los salarios básicos del convenio a partir del 1° de enero de 2027.

Mientras mantengan su carácter no remunerativo, estos importes no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, las horas extraordinarias ni la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Tampoco generan adicionales sobre conceptos como presentismo, antigüedad, nocturnidad o adicional aeroportuario, entre otros, de acuerdo con las condiciones pactadas. El acuerdo paritario tiene vigencia salarial desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla una modificación para el comienzo del próximo año. La suma no remunerativa de $120.000 prevista para diciembre se incorporará a los salarios básicos desde el 1° de enero de 2027.