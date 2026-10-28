Aumento para policías en noviembre 2026: salario y cuánto cobran el próximo mes

Los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) recibirán un nuevo aumento salarial a partir del 1° de noviembre de 2026, de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 844/2026.

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Con esta actualización, los haberes mensuales oscilarán entre $821.333,50 para los cadetes de primer y segundo curso y $3.771.757,45 para los comisarios generales, sin contemplar los suplementos y compensaciones adicionales que correspondan a cada efectivo.

El incremento forma parte de un esquema de actualizaciones salariales previsto para septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, por lo que habrá una nueva modificación de los ingresos durante el último mes del año.

Cuánto cobran los policías en octubre

Cuánto cobran los policías federales en noviembre de 2026

Según el Anexo III de la Resolución 844/2026, los haberes mensuales establecidos para noviembre varían de acuerdo con el grado y la jerarquía de cada integrante de la fuerza.

Oficiales:

Jerarquía Haber mensual Comisario General $3.771.757,45 Comisario Mayor $3.428.870,41 Comisario Inspector $3.023.230,69 Comisario $2.410.903,25 Subcomisario $1.974.320,70 Principal $1.654.507,12 Inspector $1.506.506,70 Subinspector $1.369.551,55 Ayudante $1.245.046,86

Suboficiales y agentes:

Jerarquía Haber mensual Suboficial Mayor $2.227.414,72 Suboficial Auxiliar $2.024.922,47 Suboficial Escribiente $1.840.838,61 Sargento Primero $1.673.489,64 Sargento $1.521.354,22 Cabo Primero $1.383.049,29 Cabo $1.257.317,54 Agente $1.143.015,94

Personal en formación:

Categoría Haber mensual Aspirante $873.969,43 Cadete de tercer curso $857.693,69 Cadete de primer y segundo curso $821.333,50

Personal auxiliar:

Categoría Haber mensual Auxiliar Superior de 3ª $1.375.169,99 Auxiliar Superior de 4ª $1.254.367,56 Auxiliar Superior de 5ª $1.209.479,16 Auxiliar Superior de 6ª $1.116.993,68 Auxiliar Superior de 7ª $1.044.498,03 Auxiliar de 1ª $1.388.157,46 Auxiliar de 2ª $1.299.776,40 Auxiliar de 3ª $1.230.462,57 Auxiliar de 4ª $1.150.491,43 Auxiliar de 5ª $1.052.352,02 Auxiliar de 6ª $999.763,40 Auxiliar de 7ª $956.755,70

Los importes corresponden a los haberes mensuales establecidos por la normativa. El ingreso final puede variar según los adicionales, las compensaciones y los descuentos aplicables.

Qué adicionales pueden cobrar los efectivos de la Policía Federal

Además del haber mensual correspondiente a cada jerarquía, la Resolución 844/2026 contempla distintos suplementos que pueden incrementar los ingresos de los integrantes de la fuerza. Entre ellos se encuentran las compensaciones por zona, los recargos de servicio y los servicios de policía adicional.

Por ejemplo, un agente que percibe $1.143.015,94 en noviembre y presta servicios en la región de Comodoro Rivadavia puede acceder, si reúne los requisitos correspondientes, a un suplemento por zona de $354.937,45.

En ese caso, la suma de ambos conceptos alcanzaría los $1.497.953,39, antes de considerar otros adicionales o descuentos. La normativa también establece compensaciones por recargo de servicio. Para un agente, los valores de noviembre serán de $14.278,74 por recargos de entre tres y cinco horas y de $28.557,48 cuando superen las cinco horas.

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Cuándo será el próximo aumento para la Policía Federal

El esquema salarial vigente contempla una nueva actualización a partir del 1° de diciembre de 2026. Según los valores establecidos por la resolución, el haber mensual de un agente pasará de $1.143.015,94 en noviembre a $1.160.161,18 en diciembre.

Por su parte, un comisario general, la jerarquía con el haber más elevado de la escala, pasará de $3.771.757,45 a $3.828.333,81.

De esta manera, la Policía Federal completará en diciembre el esquema de incrementos previsto para el último tramo de 2026. Los montos informados representan los haberes establecidos para cada grado y no necesariamente el salario neto que percibirá cada efectivo.