Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en octubre 2026: el salario que cobran

El personal de las Fuerzas Armadas recibe un aumento salarial en octubre de 2026, con haberes mensuales que van desde $797.085 para un Soldado Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda hasta $3.668.649 para las máximas jerarquías militares. La actualización alcanza a los integrantes del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, según el rango que ocupan.

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Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial. La normativa contempla una actualización escalonada de las remuneraciones hasta diciembre.

Cuánto cobran los militares de las Fuerzas Armadas en octubre 2026

La escala salarial establece diferentes haberes para oficiales, suboficiales, soldados voluntarios y marineros, de acuerdo con sus respectivas jerarquías. Los montos vigentes para octubre son los siguientes:

Grado o jerarquía Haber mensual Teniente General, Almirante, Brigadier General $3.668.649 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $3.271.629 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $2.980.776 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $2.610.898 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $2.270.050 Mayor, Capitán de Corbeta $1.788.420 Capitán, Teniente de Navío $1.481.167 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $1.317.411 Teniente, Teniente de Corbeta $1.187.690 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $1.075.659 Suboficial Mayor $1.834.321 Suboficial Principal $1.626.169 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $1.441.621 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $1.268.067 Sargento, Cabo Principal $1.138.435 Cabo Primero $1.021.681 Cabo, Cabo Segundo $945.624 Voluntario de Primera, Marinero de Primera $861.334 Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda $797.085

Los importes corresponden al haber mensual fijado oficialmente para cada grado. No representan necesariamente el salario neto que recibe el personal, ya que pueden existir descuentos y conceptos adicionales según cada situación.

Salarios con aumento en octubre

Cómo se aplica el aumento salarial de las Fuerzas Armadas

La actualización forma parte del esquema de incrementos establecido por el Gobierno nacional para el último tramo del año.

La Resolución Conjunta 44/2026 determina los nuevos haberes a partir de septiembre y contempla escalas diferenciadas para los meses siguientes. En su artículo 1, la normativa señala: “Fíjase el haber mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas a partir del mes de septiembre de 2026, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el anexo I que integra la presente medida”.

De esta manera, el personal militar cuenta con una escala de remuneraciones definida hasta diciembre de 2026. El artículo 3 establece que los recursos necesarios para afrontar los incrementos provendrán de los créditos presupuestarios correspondientes a las distintas áreas del Ministerio de Defensa.

Cuánto cobran los suboficiales y soldados voluntarios en octubre

Dentro de las Fuerzas Armadas, los haberes de los suboficiales se diferencian de los correspondientes a los oficiales y al personal voluntario. En octubre, un Suboficial Mayor percibe un haber mensual de $1.834.321, mientras que un Suboficial Principal cobra $1.626.169. En los grados inferiores, los importes descienden progresivamente hasta los $945.624 correspondientes a Cabo o Cabo Segundo. Por su parte, los soldados voluntarios y marineros reciben remuneraciones diferentes según sean de Primera o Segunda.

Estas categorías forman parte de la estructura salarial militar y están comprendidas en la actualización oficial.

Fuerzas armadas: cuánto se cobra en octubre

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales en octubre 2026

La resolución también actualiza las remuneraciones del personal de la Policía de Establecimientos Navales, que cuenta con una escala propia.

Los haberes establecidos para octubre son:

Grado o cargo Haber mensual Comisario Inspector $1.130.908 Comisario $1.085.492 Subcomisario $1.009.662 Oficial Principal $880.560 Oficial Inspector $801.060 Oficial Subinspector $669.970 Oficial Ayudante $554.953 Oficial Subayudante $488.078 Subescribiente $796.940 Sargento Primero $602.061 Sargento $576.935 Cabo $462.619 Agente de Primera $447.159 Agente de Segunda $439.922

La remuneración más elevada dentro de esta escala corresponde al Comisario Inspector, mientras que el Agente de Segunda registra el haber mensual más bajo.

El esquema aprobado por los ministerios de Economía y Defensa establece incrementos escalonados para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, los valores correspondientes a octubre forman parte de una actualización que continuará durante los últimos dos meses del año.