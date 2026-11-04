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Salarios

Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en noviembre 2026: el salario que cobran

Los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea recibirán un incremento salarial del 1,6% en noviembre.

04 de noviembre, 2026 | 10.33
Fuerzas armadas

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas recibirá un nuevo aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido por el Gobierno Nacional. La medida alcanza a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con remuneraciones que varían según el grado y la jerarquía militar.

La actualización fue establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, que fijó incrementos mensuales para oficiales, suboficiales y personal voluntario entre septiembre y diciembre.

Con los nuevos valores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.727.347 mensuales, mientras que un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro percibirá $2.652.673. En tanto, los soldados voluntarios de segunda y marineros de segunda tendrán un haber de $809.838.

Salarios de las fuerzas armadas confirmada

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre 2026

La escala salarial de noviembre contempla 19 niveles jerárquicos y establece diferentes remuneraciones para los oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Los haberes mensuales correspondientes a cada grado son los siguientes:

Jerarquía militar Salario de noviembre
Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.727.347
General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $3.323.975
General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $3.028.469
Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.652.673
Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $2.306.371
Mayor y Capitán de Corbeta $1.817.035
Capitán y Teniente de Navío $1.504.866
Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.338.489
Teniente y Teniente de Corbeta $1.206.693
Subteniente, Guardiamarina y Alférez $1.092.869
Suboficial Mayor $1.863.670
Suboficial Principal $1.652.187
Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.464.687
Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.288.357
Sargento y Cabo Principal $1.156.650
Cabo Primero $1.038.028
Cabo y Cabo Segundo $960.754
Voluntario de Primera y Marinero de Primera $875.115
Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $809.838

Los importes corresponden a los haberes mensuales establecidos para noviembre y no necesariamente representan el salario final de bolsillo. La remuneración efectiva puede variar por la incorporación de suplementos, adicionales, antigüedad y los descuentos aplicables a cada integrante de las Fuerzas Armadas.

Salarios con aumento en noviembre

Cuánto aumenta el sueldo de los militares en noviembre 2026

  • El incremento previsto para noviembre es de aproximadamente el 1,6% respecto de octubre y se aplica sobre las escalas salariales correspondientes a cada jerarquía. En el caso de los grados superiores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará de percibir $3.668.649 en octubre a $3.727.347 en noviembre. Esto representa una diferencia mensual de $58.698.
  • La actualización también alcanza a los rangos intermedios y al personal de menor jerarquía. Así, un Cabo Primero tendrá un haber de $1.038.028, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $809.838. El esquema forma parte de una serie de incrementos mensuales establecidos para el último cuatrimestre del año.

Cuánto cobran los soldados voluntarios en noviembre 2026

  • Dentro de la escala salarial de las Fuerzas Armadas, los soldados voluntarios se encuentran entre las categorías de menores ingresos.
  • Para noviembre, los haberes establecidos son de $875.115 para los voluntarios de primera y marineros de primera, mientras que los voluntarios de segunda y marineros de segunda percibirán $809.838.
  • Estos valores corresponden a las remuneraciones mensuales fijadas oficialmente y pueden modificarse en la liquidación final según los adicionales y descuentos que correspondan.

Cuánto cobran los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas

  • Entre los oficiales, las remuneraciones más elevadas corresponden a los grados superiores de las tres fuerzas. Los Tenientes Generales, Almirantes y Brigadieres Generales tendrán un haber de $3.727.347, seguidos por los Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, con $3.323.975.
  • Por su parte, los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros cobrarán $2.652.673. En el escalafón de suboficiales, un Suboficial Mayor percibirá $1.863.670, mientras que un Suboficial Principal tendrá asignados $1.652.187.
  • Los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes recibirán $1.464.687, de acuerdo con la escala salarial de noviembre.

Fuerzas Armadas: cuándo será el próximo aumento salarial

El incremento de noviembre no será el último del año. La Resolución Conjunta 44/2026 también establece una nueva actualización de aproximadamente el 1,5% para diciembre de 2026, con la que se completará el esquema salarial previsto para el último cuatrimestre. Con esa suba, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.783.257 mensuales. En tanto, los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda tendrán asignado un haber de $821.986.

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