Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en noviembre 2026: el salario que cobran

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas recibirá un nuevo aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido por el Gobierno Nacional. La medida alcanza a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con remuneraciones que varían según el grado y la jerarquía militar.

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La actualización fue establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, que fijó incrementos mensuales para oficiales, suboficiales y personal voluntario entre septiembre y diciembre.

Con los nuevos valores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.727.347 mensuales, mientras que un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro percibirá $2.652.673. En tanto, los soldados voluntarios de segunda y marineros de segunda tendrán un haber de $809.838.

Salarios de las fuerzas armadas confirmada

Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre 2026

La escala salarial de noviembre contempla 19 niveles jerárquicos y establece diferentes remuneraciones para los oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Los haberes mensuales correspondientes a cada grado son los siguientes:

Jerarquía militar Salario de noviembre Teniente General, Almirante y Brigadier General $3.727.347 General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor $3.323.975 General de Brigada, Contralmirante y Brigadier $3.028.469 Coronel, Capitán de Navío y Comodoro $2.652.673 Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro $2.306.371 Mayor y Capitán de Corbeta $1.817.035 Capitán y Teniente de Navío $1.504.866 Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente $1.338.489 Teniente y Teniente de Corbeta $1.206.693 Subteniente, Guardiamarina y Alférez $1.092.869 Suboficial Mayor $1.863.670 Suboficial Principal $1.652.187 Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante $1.464.687 Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar $1.288.357 Sargento y Cabo Principal $1.156.650 Cabo Primero $1.038.028 Cabo y Cabo Segundo $960.754 Voluntario de Primera y Marinero de Primera $875.115 Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda $809.838

Los importes corresponden a los haberes mensuales establecidos para noviembre y no necesariamente representan el salario final de bolsillo. La remuneración efectiva puede variar por la incorporación de suplementos, adicionales, antigüedad y los descuentos aplicables a cada integrante de las Fuerzas Armadas.

Salarios con aumento en noviembre

Cuánto aumenta el sueldo de los militares en noviembre 2026

El incremento previsto para n oviembre es de aproximadamente el 1,6% respecto de octubre y se aplica sobre las escalas salariales correspondientes a cada jerarquía. En el caso de los grados superiores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará de percibir $3.668.649 en octubre a $3.727.347 en noviembre . Esto representa una diferencia mensual de $58.698.

respecto de octubre y se aplica sobre las escalas salariales correspondientes a cada jerarquía. En el caso de los grados superiores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General . Esto representa una diferencia mensual de $58.698. La actualización también alcanza a los rangos intermedios y al personal de menor jerarquía. Así, un Cabo Primero tendrá un haber de $1.038.028, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $809.838. El esquema forma parte de una serie de incrementos mensuales establecidos para el último cuatrimestre del año.

Cuánto cobran los soldados voluntarios en noviembre 2026

Dentro de la escala salarial de las Fuerzas Armadas, los soldados voluntarios se encuentran entre las categorías de menores ingresos.

Para noviembre, los haberes establecidos son de $875.115 para los voluntarios de primera y marineros de primera , mientras que los voluntarios de segunda y marineros de segunda percibirán $809.838.

, mientras que los voluntarios de segunda y marineros de segunda percibirán $809.838. Estos valores corresponden a las remuneraciones mensuales fijadas oficialmente y pueden modificarse en la liquidación final según los adicionales y descuentos que correspondan.

Cuánto cobran los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas

Entre los oficiales, las remuneraciones más elevadas corresponden a los grados superiores de las tres fuerzas. Los Tenientes Generales, Almirantes y Brigadieres Generales tendrán un haber de $3.727.347, seguidos por los Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, con $3.323.975.

Por su parte, los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros cobrarán $2.652.673. En el escalafón de suboficiales, un Suboficial Mayor percibirá $1.863.670, mientras que un Suboficial Principal tendrá asignados $1.652.187.

Los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes recibirán $1.464.687, de acuerdo con la escala salarial de noviembre.

Fuerzas Armadas: cuándo será el próximo aumento salarial

El incremento de noviembre no será el último del año. La Resolución Conjunta 44/2026 también establece una nueva actualización de aproximadamente el 1,5% para diciembre de 2026, con la que se completará el esquema salarial previsto para el último cuatrimestre. Con esa suba, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.783.257 mensuales. En tanto, los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda tendrán asignado un haber de $821.986.