Aumento para el personal de Fuerzas Armadas en noviembre 2026: el salario que cobran

El personal de las Fuerzas Armadas argentinas recibirá un nuevo aumento salarial del 1,6% en noviembre de 2026, de acuerdo con el esquema de actualizaciones establecido por el Gobierno Nacional. La medida alcanza a los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con remuneraciones que varían según el grado y la jerarquía militar.
La actualización fue establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, que fijó incrementos mensuales para oficiales, suboficiales y personal voluntario entre septiembre y diciembre.
Con los nuevos valores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.727.347 mensuales, mientras que un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro percibirá $2.652.673. En tanto, los soldados voluntarios de segunda y marineros de segunda tendrán un haber de $809.838.
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en noviembre 2026
La escala salarial de noviembre contempla 19 niveles jerárquicos y establece diferentes remuneraciones para los oficiales, suboficiales y soldados voluntarios. Los haberes mensuales correspondientes a cada grado son los siguientes:
|Jerarquía militar
|Salario de noviembre
|Teniente General, Almirante y Brigadier General
|$3.727.347
|General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor
|$3.323.975
|General de Brigada, Contralmirante y Brigadier
|$3.028.469
|Coronel, Capitán de Navío y Comodoro
|$2.652.673
|Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro
|$2.306.371
|Mayor y Capitán de Corbeta
|$1.817.035
|Capitán y Teniente de Navío
|$1.504.866
|Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente
|$1.338.489
|Teniente y Teniente de Corbeta
|$1.206.693
|Subteniente, Guardiamarina y Alférez
|$1.092.869
|Suboficial Mayor
|$1.863.670
|Suboficial Principal
|$1.652.187
|Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante
|$1.464.687
|Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar
|$1.288.357
|Sargento y Cabo Principal
|$1.156.650
|Cabo Primero
|$1.038.028
|Cabo y Cabo Segundo
|$960.754
|Voluntario de Primera y Marinero de Primera
|$875.115
|Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda
|$809.838
Los importes corresponden a los haberes mensuales establecidos para noviembre y no necesariamente representan el salario final de bolsillo. La remuneración efectiva puede variar por la incorporación de suplementos, adicionales, antigüedad y los descuentos aplicables a cada integrante de las Fuerzas Armadas.
Cuánto aumenta el sueldo de los militares en noviembre 2026
- El incremento previsto para noviembre es de aproximadamente el 1,6% respecto de octubre y se aplica sobre las escalas salariales correspondientes a cada jerarquía. En el caso de los grados superiores, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará de percibir $3.668.649 en octubre a $3.727.347 en noviembre. Esto representa una diferencia mensual de $58.698.
- La actualización también alcanza a los rangos intermedios y al personal de menor jerarquía. Así, un Cabo Primero tendrá un haber de $1.038.028, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $809.838. El esquema forma parte de una serie de incrementos mensuales establecidos para el último cuatrimestre del año.
Cuánto cobran los soldados voluntarios en noviembre 2026
- Dentro de la escala salarial de las Fuerzas Armadas, los soldados voluntarios se encuentran entre las categorías de menores ingresos.
- Para noviembre, los haberes establecidos son de $875.115 para los voluntarios de primera y marineros de primera, mientras que los voluntarios de segunda y marineros de segunda percibirán $809.838.
- Estos valores corresponden a las remuneraciones mensuales fijadas oficialmente y pueden modificarse en la liquidación final según los adicionales y descuentos que correspondan.
Cuánto cobran los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas
- Entre los oficiales, las remuneraciones más elevadas corresponden a los grados superiores de las tres fuerzas. Los Tenientes Generales, Almirantes y Brigadieres Generales tendrán un haber de $3.727.347, seguidos por los Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, con $3.323.975.
- Por su parte, los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros cobrarán $2.652.673. En el escalafón de suboficiales, un Suboficial Mayor percibirá $1.863.670, mientras que un Suboficial Principal tendrá asignados $1.652.187.
- Los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes recibirán $1.464.687, de acuerdo con la escala salarial de noviembre.
Fuerzas Armadas: cuándo será el próximo aumento salarial
El incremento de noviembre no será el último del año. La Resolución Conjunta 44/2026 también establece una nueva actualización de aproximadamente el 1,5% para diciembre de 2026, con la que se completará el esquema salarial previsto para el último cuatrimestre. Con esa suba, un Teniente General, Almirante o Brigadier General pasará a cobrar $3.783.257 mensuales. En tanto, los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda tendrán asignado un haber de $821.986.