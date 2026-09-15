Aumento de Pensión de ANSES para una madre de 7 hijos con bono y sin bono en octubre 2026: de cuánto es

Las madres de siete hijos o más que reciben la Pensión No Contributiva (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026.

{{{htmlAmp}}}

La actualización de las prestaciones previsionales se determina a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para octubre se toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,7%, según informó el INDEC. De acuerdo con los valores calculados a partir de la fórmula de movilidad, la Pensión para Madres de Siete Hijos se ubicará en $435.662,86 en octubre, antes de considerar cualquier refuerzo extraordinario.

Cuánto cobra una madre de siete hijos en octubre 2026 sin bono

La Pensión No Contributiva para Madres de Siete Hijos equivale al 100% de la jubilación mínima. Por ese motivo, el monto de la prestación se modifica junto con el haber mínimo del sistema previsional. Con la actualización prevista para octubre, el haber de esta PNC será de $435.662,86 sin bono.

El aumento se aplica de manera automática a partir del mecanismo de movilidad previsional vigente y no necesita una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

Cuánto se cobra de asignaciones familiares

Cuánto cobra una madre de siete hijos con bono en octubre

El monto final será mayor en caso de que el Gobierno decida mantener durante octubre el esquema de refuerzo extraordinario aplicado a los haberes más bajos. Según las estimaciones informadas para el próximo mes, la Pensión para Madres de Siete Hijos alcanzaría los $507.139,86 con el refuerzo.

De esta manera, los valores previstos para octubre son:

Pensión para Madres de Siete Hijos sin bono: $435.662,86.

$435.662,86. Pensión para Madres de Siete Hijos con refuerzo: $507.139,86.

El segundo monto todavía está sujeto a confirmación oficial, debido a que la continuidad y las condiciones del bono dependen de una decisión específica del Gobierno.

Qué pasa con el bono de ANSES en octubre 2026

A diferencia del aumento por movilidad, el bono extraordinario no se actualiza automáticamente con la inflación ni forma parte del haber mensual. Por ese motivo, mientras el nuevo valor base de la prestación puede calcularse a partir del dato de inflación de agosto, el ingreso total para octubre dependerá de la definición oficial sobre el refuerzo.

Hasta el momento, según la información disponible, no estaba confirmada la continuidad del esquema durante octubre.

ANSES: cuánto pagan para madres de siete hijos

Por qué aumenta la Pensión para Madres de Siete Hijos

El Decreto 274/2024 estableció un mecanismo de movilidad mensual para las prestaciones previsionales que toma como referencia la inflación registrada dos meses antes. El INDEC informó que el IPC avanzó 1,7% en agosto. Además, la inflación acumuló un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% interanual.

Este dato determina la actualización de octubre para jubilaciones y pensiones, entre ellas la prestación destinada a madres de siete hijos o más.

Cuánto cobran las otras pensiones de ANSES en octubre

La movilidad también impactará sobre otras prestaciones previsionales administradas por ANSES. La jubilación mínima se ubicará en $435.662,86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $348.530,28. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber de $304.965,61 antes de considerar cualquier refuerzo adicional.

Así, las madres de siete hijos tendrán asegurado el aumento por movilidad en octubre, mientras que deberán esperar la definición oficial sobre el bono para conocer el monto total que percibirán durante el mes.