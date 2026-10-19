Aumento a empleadas domésticas en octubre, noviembre y diciembre 2026: cuánto cobran cada mes

Las empleadas domésticas reciben un aumento salarial del 1,7% en octubre de 2026, mientras que para noviembre y diciembre están previstas nuevas subas del 1,6% mensual. Los incrementos alcanzan a todas las categorías del personal de casas particulares, tanto en las modalidades con retiro como sin retiro.

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La actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), mediante la Resolución 6/2026, que fijó un esquema de incrementos escalonados entre agosto y diciembre. Además, el acuerdo contempla la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria no remunerativa que se había abonado en agosto.

Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento en octubre, noviembre y diciembre 2026

El acuerdo salarial estableció cinco actualizaciones consecutivas durante el segundo semestre del año. Los porcentajes definidos fueron:

Agosto: aumento del 1,9%.

Septiembre: aumento del 1,8%.

Octubre: aumento del 1,7%.

Noviembre: aumento del 1,6%.

Diciembre: aumento del 1,6%.

De esta manera, el personal de casas particulares tendrá nuevos valores mínimos durante los últimos tres meses de 2026. Los incrementos se aplican según la categoría laboral y la modalidad de contratación de cada trabajador.

Personal doméstico: cuánto cobran en octubre

Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre 2026 por hora

Con la actualización de octubre, los salarios mínimos por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $4.805,82 $5.215,59 Personal para tareas específicas $4.580,80 $4.973,38 Caseros — $4.337,53 Asistencia y cuidado de personas $4.337,53 $4.801,52 Personal para tareas generales $4.064,08 $4.337,53

La categoría de tareas generales, que comprende actividades habituales de limpieza y mantenimiento del hogar, tiene un valor mínimo de $4.064,08 por hora con retiro. Los importes corresponden a los mínimos establecidos para octubre y pueden incrementarse por los adicionales previstos en la normativa.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes en octubre

Para quienes perciben una remuneración mensual, las escalas mínimas de octubre son las siguientes:

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisores $599.514,52 $661.702,46 Personal para tareas específicas $560.776,33 $618.187,89 Caseros — $548.429,23 Asistencia y cuidado de personas $548.429,23 $605.050 Personal para tareas generales $498.582,06 $548.429,23

Los montos corresponden a las remuneraciones mínimas de cada categoría y modalidad.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre y diciembre 2026

Para noviembre y diciembre, el acuerdo contempla un incremento del 1,6% en cada mes. Esto significa que las escalas salariales volverán a actualizarse respecto de los valores del mes anterior.

Como referencia, si se aplica únicamente el incremento porcentual sobre el salario mensual de octubre, sin contemplar otras incorporaciones al básico, los valores para el personal de tareas generales serían:

Mes Con retiro Sin retiro Octubre $498.582,06 $548.429,23 Noviembre (proyección) $506.559,37 $557.204,10 Diciembre (proyección) $514.664,32 $566.119,37

Estas cifras de noviembre y diciembre son cálculos orientativos, no escalas oficiales definitivas. Los importes efectivos pueden diferir por la incorporación de sumas extraordinarias al salario básico.

Qué pasa con el bono de las empleadas domésticas

El acuerdo también estableció la incorporación progresiva al salario básico de una suma extraordinaria no remunerativa que se había pagado en agosto. Ese pago había sido de entre $8.000 y $20.000, según la cantidad de horas semanales trabajadas.

El mecanismo contempla la incorporación de una parte de esa suma al básico, incluido un 50% durante octubre. Por lo tanto, la evolución de los salarios no depende exclusivamente de los incrementos porcentuales mensuales.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del salario mínimo correspondiente a cada categoría, los trabajadores de casas particulares pueden recibir adicionales por antigüedad, zona desfavorable y horas extraordinarias.

Antigüedad: 1% del salario por cada año trabajado con el mismo empleador.

Horas extra en días comunes: recargo del 50%.

Horas extra los sábados después de las 13, domingos y feriados: recargo del 100%.

Zona desfavorable: adicional del 31% para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.

Estos conceptos se suman cuando corresponden según las condiciones de contratación y la ubicación del lugar de trabajo.