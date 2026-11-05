Los coletazos de la crisis del Ueno Bank en Paraguay (devenida de una insolvencia planificada) llegan hasta la Argentina a través de una red de empresas satélites que forman parte del mismo grupo. Tras la caída de la entidad y la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, los trabajadores de la sociedad ITTI, la firma que le da soporte tecnológico a todo el grupo empresarial, suspendió a 940 trabajadores y trabajadoras por los próximos 30 días. La comunicación fue transmitida al email personal de los empleados ya que sus cuentas corporativas fueron bloqueadas, según las narraciones de los propios damnificados.

{{{htmlAmp}}}

“Recibimos la suspensión por 30 días que nos llegó por email. También nos dijeron que serán sin goce de sueldo cuando todavía nos deben el mes pasado”, contó Facundo en la puerta de una de las sociedades vinculada al Ueno Bank, testimonio recogido por el periodista Adrián Salonia (C5N). “Somos alrededor de 940 trabajadores. Nadie nos dijo nada. Solo nos llegó un email y nos bloquearon nuestros correos laborales”, agregó Maira desde el barrio de Belgrano.

Las suspensiones por 30 días fue una reacción del grupo paraguayo ante el colapso financiero de la entidad. Pero el terreno ya lo venían preparando con anterioridad. Los mismos trabajadores contaron que en agosto la empresa de servicios IT echó a 200 empleados. La empresa en el país estaba totalmente sobredimensionada.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En agosto de 2025, la subsidiaria de servicios tecnológicos del grupo inauguró sus oficinas ubicadas en Avenida del Libertador y La Pampa. Para tal acontecimiento, estuvo en el país el CEO del grupo, Miguel Vázquez, ahora detenido en Paraguay.

En una crónica del diario Ámbito, el periodista Jorge Velázquez pudo hablar con el ahora presidiario. “Hoy nuestro foco de negocio está en Paraguay, pero nosotros buscamos la internacionalización del banco y de todos nuestros productos", había dicho el CEO del Ueno Bank. ¿La internacionalización de las estafas también?

Empresas cáscaras para encubrir al Ueno de Vázquez

La sociedad ITTI que suspendió a 940 trabajadores y trabajadoras opera en el país bajo la razón social Kaitel SRL. En los registros del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) aparecen como directores Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro, Vanesa Esther Godoy Ayala y Miguel Ángel Almada Frutos, todos imputados por la estafa pergeñada en Paraguay y con ramificaciones en otros países.

Como apoderado de la compañía surge el nombre de Miguel C. Remmer, un abogado del estudio jurídico Beccar Varela, con domicilio fiscal en Tucumán 1, la dirección elegida por Kaitel SRL para su radicación en el país.

Los empleados que fueron suspendidos dijeron trabajar para la consultora ITTI pero otra era la razón social. De Kaitel SRL se desprenden otras sociedades vinculadas. Según los registros del Boletín Oficial, el 2 de octubre de 2025 se inscribió una cesión de acciones a favor de otras dos sociedades: Impresión Distribución y Logística SA y WOM 77 SA. Ese mismo día hubo una modificación en el estatuto social.

El objeto social de la compañía pasó a englobar desde la prestación de servicios de tercerización de recursos humanos desarrollando tecnología y prestando consultoría, pasando por emprendimientos agropecuarios hasta la “compra, venta, permuta de títulos y valores públicos y privados, participaciones en empresas, formación de joint ventures, fusiones, absorciones, toma de dinero en préstamo, constituir y transferir hipotecas, suscribir acciones y bonos y realizar cualquier operación de esta índole”.

El cambio de objeto social fue firmado por el gerente general de Kaitel SRL en Argentina, el abogado Remmer el 5 de noviembre de 2024, exactamente dos años antes del colapso.

El Grupo Vázquez orbita alrededor de 30 compañías, entre ellas ITTI, Kaitel, Ueno Seguros, Ueno Fondos, Ueno Casa de Bolsa, la plataforma de pagos Upay, la aplicación de movilidad Muv, el servicio de delivery Monchis y la agencia de viajes Uela. También contaba con negocios ganaderos, inmobiliarios, forestales y comerciales.