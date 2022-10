Subas para la soja y bajas para el trigo y el maíz en Chicago

La soja volvió a cerrar con ganancias en el mercado de Chicago por el accionar comprador de fondos de inversión, mientras que las expectativas sobre la continuidad de las exportaciones ucranianas de cereales presionó a la baja las cotizaciones de trigo y maíz.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,39% (US$ 2,02) hasta loas US$ 509,91 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,48% (US$ 2,48) para posicionarse en US$ 514,50 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la compra de contratos por parte de los fondos especulativos y nuevas ventas de Estados Unidos a China por 126.000 toneladas y a España por 198.000 toneladas, informó el Departamento de Agricultura del país norteamericano (USDA).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La harina acompañó al poroto una mejora de 2,40% (US$ 11,02) hasta los US$ 468,91 la tonelada, mientras que el aceite retrocedió 0,70% (US$ 11,24) para posicionarse en US$ 1.582,67 la tonelada.

Por su parte, el maíz perdió 0,21% (US$ 0,59) y cerró a US$ 268 la tonelada, como consecuencia de la fortaleza del dólar frente a las principales monedas del mundo y ante el continuó despacho de mercadería desde el puerto ucraniano de Odesa, marcó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo descendió 1,10% (US$ 3,40) y se ubicó en US$ 304,7 la tonelada, debido a "las presiones de la ONU y de la OTAN para renovar más allá del 22 del mes próximo el acuerdo de Estambul que mantiene habilitado un corredor seguro sobre el Mar Negro para las exportaciones de granos desde Ucrania", explicaron los analistas de Granar.

Con información de Télam