Subas generalizadas de los precios de los granos Chicago por ruptura de acuerdo Rusia-Ucrania

Los precios de los principales granos cerraron hoy con subas generalizadas en el mercado de Chicago a raíz del recrudecimiento de las tensiones en el Mar Negro, tras la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que habilitó las exportaciones agrícolas desde Ucrania.

Entre las subas, se destacó el salto del 6,39% (US$ 19,47) en la cotización del trigo hasta los US$ 324,17 por tonelada.

Por su parte, el contrato de noviembre de la soja subió 1,38% (US$ 7,07) hasta los US$ 516,98 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,37% (US$ 7,07) para posicionarse en US$ 521,58 la tonelada.

Los fundamentos de los incrementos radicaron en las turbulencias suscitadas tras la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que habilitó las exportaciones agrícolas desde Ucrania, precisó la corredora Granar.

Sumó a la tónica alcista una devaluación del real frente al dólar que rondó el 2,3%. Este movimiento mejora la competitividad a las exportaciones estadounidenses, en detrimento de las brasileñas.

Sus subproductos acompañaron las mejoras del poroto. Puntualmente, la harina aumentó 0,63% (US$ 2,98) hasta los US$ 471,89 la tonelada, y el aceite avanzó 1,97% (US$ 31,31) para posicionarse en US$ 1.613,98 la tonelada.

En la misma sintonía, el maíz escaló 1,57% (US$ 4,23) y cerró a US$ 272,23 la tonelada, también debido a las tensiones en la zona del Mar Negro luego de la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo que posibilitó la reactivación de los embarques de granos de Ucrania.

Por último, el trigo subió fuertemente 6,39% (US$ 19,47) y se ubicó en US$ 324,17 la tonelada, como consecuencia directa de la decisión comunicada el sábado por Rusia de suspender su participación en el acuerdo de Estambul.

"En la práctica, esto implica la chance de una paralización total de los despachos, dado que Rusia retirará los inspectores que auditan el ingreso y el egreso de buques en el corredor seguro y que ese espacio de mar ahora quedará otra vez dentro del teatro de operaciones de la guerra", detalló Granar.

Con información de Télam