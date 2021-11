Suba de los precios de la soja y el maíz disponible en Rosario

Los precios de la soja y el maíz disponibles subieron hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo con entrega inmediata retrocedió US$ 5 hasta los US$ 235, en una jornada signada por la publicación del informe mensual de Oferta y Demanda Mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Las ofertas por soja con entrega inmediata, contractual y por fijaciones se ubicaron en $ 34.470 por tonelada, una suba de $ 510 respecto a la jornada de ayer, mientras que en moneda extranjera se pactaron a US$ 345.

Por su parte, el trigo con entrega disponible se comercializó a US$ 235 la tonelada, una merma de US$ 5 sobre la jornada previa; no obstante, según el registro oficial SIO-Granos se podrían obtener mejoras de hasta US$ 10 ofreciendo lote.

Asimismo, la posición diciembre se ubicó en US$ 240, también una caída de US$ 5; enero cayó US$ 3 hasta US$ 247; febrero subió US$ 2 hasta los US$ 250; marzo un alza de US$ 2 hasta US$ 252; y el tramo junio/julio mejoró hasta US$ 253.

En tanto, el maíz con entrega inmediata cerró a $ 19.500 por tonelada, unos $ 300 por encima de ayer y en moneda extranjera fue de US$ 200; diciembre avanzó US$ 4 hasta US$ 197; y enero arribó a US$ 198.

Además, la descarga en marzo de 2022 mejoró US$ 3 hasta US$ 195; abril subió US$ 5 hasta los US$ 192; mayo creció US$ 5 hasta los US$ 190; junio, US$ 180; julio se mantuvo en US$ 170; y agosto cerró en US$ 165.

Con información de Télam