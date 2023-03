Scioli: "La Argentina logró en 2022 un superavit de US$ 312 millones con Rio de Janeiro"

(Agrega declaraciones de empresario que participó de la misión comercial)

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, destacó hoy que en 2022 la Argentina logró alcanzar un superávit de US$ 312 millones con la ciudad de Río de Janeiro, luego de haber experimentado déficit durante el período anterior.

"En 2022 revertimos el déficit de más de US$ 200 millones que Argentina tenía con Río de Janeiro. Ese mismo año logramos un superávit para el país de US$ 312 millones", subrayó Sciolí, a través de Twitter.

El embajador, que encabeza una misión comercial argentina en la ciudad carioca, destacó además que el comercio con Río de Janeiro creció 13%, llegando a los US$ 2.000 millones".

"Nuestras exportaciones aumentaron un 45%, superando los US$ 1.100 millones", precisó Scioli, al tiempo que subrayó que se lograron "disminuir las importaciones de ese Estado en un 13%".

La misión comercial de empresas argentinas se inició ayer y comprende sectores de alimentos, bebidas y productos de limpieza que buscan potenciar exportaciones a ese país.

La oferta exportable incluye a empresas en los rubros de panadería, alfajores, granos, alimentos a base de chocolate, vinagres, aceites, condimentos, salsas, aderezos, peras, proteínas de origen vegetal, pasas de ciruela, jugos de frutas, yerba mate, vinos, manzanas, arándanos, kiwi, mandarinas, uvas, bananas, cerezas y productos de limpieza, entre otros.

La ciudad y la provincia de Buenos Aires, y las de Mendoza y Río Negro están representadas a través de una serie de empresas participantes.

Entre ellas: Cachafaz, Menoyo, Patagonia Infinit, Tropical Argentina y Queruclor-Querubin, de Buenos Aires; Curcija, Karinat, Vegetalex y Sabias Semillas, de CABA; Martino y Prunar, de Mendoza; y Pura Frutta, de Río Negro.

Las mismas sostendrán reuniones con unas 30 empresas brasileras, importadores, traders, supermercados, y mayoristas del estado de Río de Janeiro.

En este marco, el empresario vitivinícola Hugo Martino destacó en diálogo con Télam Radio el resultado de la ronda de negocios, así como el rol de la Cancillería y del embajador Scioli para "intentar generar flujos de negocios" con empresarios locales de Brasil que faciliten las acciones de los productores y destacó que se están “generando las condiciones para exportar cada vez más".

"La industria del vino es muy competitiva y hay productores en muchos países del mundo, con mucha oferta, con lo cual hay que ser más competitivos", sostuvo Martino, al tiempo que destacó el dólar diferencial anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, a inicios de este mes.

Al respecto, dijo: "Esperemos que el 'dólar malbec' funcione porque estamos teniendo aumentos de costos en dólares y no podemos cambiar los precios porque subir precios implicaría perder mercados que costaron mucho tiempo ganarlos y nos llevaría muchos años recuperarlos".

En 2022, el intercambio comercial de la Argentina con el estado de Río de Janeiro fue US$ 1.958 millones, un 13% más que en 2021, las exportaciones argentinas a ese estado superaron los US$ 1.100 millones, con un crecimiento del 44%, y la balanza comercial fue positiva para nuestro país, con un superávit de US$ 312 millones.

