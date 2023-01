Los granos cerraron a la baja en Rosario

Los precios de los granos cerraron a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) tras las lluvias que se registraron durante el fin de semana en buena parte del área agrícola por la sequía.

Por la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones, se registraron ofertas que se ubicaron en $69.500 la tonelada, lo que significó una baja de $500 entre jornadas.

En cuanto al maíz con entrega disponible se ofrecieron abiertamente US$ 245 la tonelada, US$ 5 por debajo de la anterior jornada, mientras que la entrega contractual se sostuvo en US$ 250.

Por el cereal de la campaña próxima, tuvimos ofertas abiertas de US$ 250 para el tramo febrero-marzo e implicó una merma de US$ 5 entre ruedas, mientras que la entrega entre abril y mayo se encontró en US$ 245 y US$ 240 respectivamente.

Por último, el girasol se negoció a US$ 430 y el sorgo a US$ 255, mientras que no se registraron ofertas por trigo.

Con información de Télam