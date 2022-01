Las cotizaciones de los granos cerraron la semana con un balance positivo en Chicago

La cotización de la soja retrocedió hoy más de US$ 4 hasta los US$ 519,65 por tonelada en el mercado de Chicago, a pesar de lo cual cerró la semana con un balance positivo, en sintonía con lo que pasó con los precios del trigo y el maíz.

La posición marzo de la oleaginosa retrocedió US$ 4,22 hasta los US$ 519,65 la tonelada, mientras que el contrato de mayo retrocedió US$ 4,23 para concluir la jornada en US$ 522,86.

Los fundamentos de las mermas se debieron a "una toma de ganancias de los fondos de inversión tras las subas próximas al 5% acumuladas en las dos jornadas precedentes", precisó la corredora Granar.

También contribuyeron a las bajas "las lluvias que se registran en zonas agrícolas de la Argentina, más la previsión de nuevas precipitaciones en los próximos días", amplió la consultora.

Más allá de la baja de hoy, el saldo semanal para el contrato de marzo de la soja marcó un incremento del 3,25% y del 3,15% en la posición mayo.

En tanto, la harina terminó la jornada con quitas en torno a los US$ 9 y concluyó la semana con un quebranto del 3,18%, luego de pasar de US$ 447,09 a US$ 432,87.

En forma análoga, el trigo perdió US$ 3,77 y concluyó la jornada en US$ 286,60 la tonelada, pero en el balance semanal terminó con una suba del 5,19% y logró quebrar la secuencia de tres semanas bajistas seguidas.

"La principal razón de las mejoras semanales fue la tensión en la zona de fronteras entre Rusia y Ucrania", explicó Granar.

Por último, el maíz ganó US$ 2,07 y se posicionó en US$ 242,61 la tonelada, como consecuencia de que "el USDA relevó ventas de maíz 2021/2022 por 1.091.300 toneladas, por encima de las 457.700 toneladas del informe anterior y del rango previsto por los privados", indicó Granar.

De esta manera, el cereal concluyó la semana con ganancias del 3,36%.

Con información de Télam