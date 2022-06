La soja y el trigo terminaron la semana en Chicago con saldo negativo, pero el maíz creció 1,46%

Los precios de los granos presentaron hoy caídas en el mercado de Chicago y finalizaron una semana en la que la soja y el trigo culminaron con saldo negativo y el maíz con registro levemente alcista (+1,46%).

De esta forma, el contrato de julio de la soja cayó hoy 0,43% (US$ 2,75) hasta los US$ 625,38 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 0,52% (US$ 3,13) para concluir la jornada a US$ 596,07 la tonelada.

Entre sus subproductos, el aceite decreció 3,34% (US$ 56,22) y cerró a US$ 1626,76, influyendo con su pérdida a la cotización del poroto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En contrapartida, la harina ganó US$ 9,26 y quedó con un ajuste de US$ 482,92, alentada por las buenas exportaciones estadounidenses.

Además de la merma en el aceite, influyó también sobre los precios del poroto "la devaluación del real frente al dólar, que mejora la competitividad de las exportaciones brasileñas, en detrimento de las estadounidenses", según la corredora Granar.

Con estos registros, la posición julio de la soja culminó la semana con una contracción del 2,49% y el contrato de agosto bajó 2,39%.

Por su parte, el trigo se retrajo 4,08% (US$ 16,17) y se ubicó en US$ 380,02 la tonelada y cerró la semana con un saldo negativo del 3,41%.

"El avance de la cosecha de los trigos de invierno en Estados Unidos y el inminente inicio de la recolección en el resto de los países proveedores del hemisferio Norte son los fundamentos bajistas centrales de este momento, porque aliviarán la escasez actual en un mercado que sigue demandando el grano", precisó la consultora Granar.

La posición más cercana del maíz retrocedió 0,47% (US$ 1,48) y se posicionó en US$ 308,84 la tonelada, en simpatía con las fuertes pérdidas del trigo.

Sin embargo, "las pérdidas estuvieron limitadas por los pronósticos de tiempo seco y caluroso sobre el Medio Oeste para lo que resta del mes y para los primeros días de julio y por dos nuevas ventas confirmadas por el USDA", detalló Granar.

Así, el maíz terminó la semana con un incremento en su cotización del 1,46%.

Con información de Télam