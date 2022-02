La soja volvió a subir en Chicago y superó los US$ 588 la tonelada

La soja anotó su tercera suba consecutiva en el mercado de Chicago y superó los US$ 588 la tonelada, mientras que los cereales tuvieron en saldo dispar, con ganancias en el maíz y caídas en las posiciones más cortas de trigo.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,59% (US$ 3,49) hasta los US$ 588,45 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,46% (US$ 2,76) para concluir la jornada a US$ 589,19 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las preocupación del mercado respecto al clima seco en Sudamérica y su impacto en los precios clima en Sudamérica.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El deterioro en los cultivos en Argentina y Brasil podría decantar en una mayor demanda de exportación para la oleaginosa estadounidense y da sostén a las cotizaciones", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En este sentido, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó la venta de 198.000 toneladas hacia destinos desconocidos, "sumando así la cuarta jornada consecutiva con anuncios de ventas externas de soja", sostuvo la BCR.

El aceite acompañó la suba con una mejora del 1,13% (US$ 16,75) hasta los US$ 1.489,64 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,28% (US$ 1,43) y se ubicó en US$ 493,72 la tonelada.

Por su parte, el maíz avanzó 0,65% (US$ 1,67) y se posicionó en US$ 257,57 la tonelada, ante la posibilidad de nuevos recortes en las estimaciones sobre la cosecha sudamericana.

"La falta de precipitaciones que viene afectando a varias de las principales regiones productivas del continente continúan afectando al normal desarrollo de los cultivos, por lo que la pérdida de rindes podría continuar", detalló la Bolsa rosarina.

Por último, el trigo retrocedió 0,12% (US$ 0,37) y cerró a US$ 292,85 la tonelada, por ventas técnicas y tomas de ganancias.

Con información de Télam