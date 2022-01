La soja creció más de US$ 5 en Chicago, pero retrocedieron el trigo y el maíz

La soja cerró hoy con subas de más de US$ 5 en el inicio de la semana en el mercado de Chicago, mientras el trigo y el maíz finalizaron con bajas en sus cotizaciones.

El contrato de enero de la oleaginosa avanzó 1,14% (US$ 5,60) hasta los US$ 493,84 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,21% (US$ 5,97) para concluir la jornada a US$ 498,06 la tonelada.

Los fundamentos de las ganancias radicaron el tiempo mayormente seco durante el fin de semana sobre el sur de Brasil y sobre buena parte de las zonas agrícolas de la Argentina y de Paraguay.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Relacionado con eso, la nota la dio la harina, con alzas que superaron los 13 dólares por tonelada, por la posibilidad de que una menor oferta sudamericana, en particular de la Argentina, favorezca mayores ventas del subproducto estadounidense", explicó la corredora Granar.

Sus subproductos presentaron resultados mixtos, con un alza en la harina del 2,96% (US$ 13,45) hasta los US$ 467,26 la tonelada, a la vez que el aceite retrocedió 0,15% (US$ 1,98) para cerrar a US$ 1.239,20 la tonelada.

El maíz cayó 0,67% (US$ 1,57) y se posicionó en US$ 231,98 la tonelada, debido a "ventas desde el lado de los especuladores; por la continuidad de la caída de las cotizaciones del trigo, y por la chance de lluvias durante lo que resta de la semana en el sur de Brasil", señaló Granar.

Por último, el trigo retrocedió 1,65% (US$ 4,68) y concluyó la jornada en US$ 278,52 la tonelada, como consecuencia de la presión de la entrada de la oferta del hemisferio Sur; por un reporte sobre inspección de embarques negativo, y por la falta de novedades alcistas desde el lado de la demanda.

Con información de Télam