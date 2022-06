Ferraresi y Zamora firmaron convenios para ejecutar más de 2 mil viviendas en Santiago del Estero

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, firmaron hoy convenios y presidieron la apertura de sobres para la ejecución de más de 2.000 viviendas en la provincia.

Fue en el marco de la jornada de apertura de la 95° Asamblea del Consejo Nacional de la Vivienda, que se desarrollará hasta mañana en el Centro de Convenciones Fórum, en capital provincial.

Los funcionarios efectuaron la apertura de sobres de licitación del programa nacional “Casa Propia Construir Futuro” que prevé la construcción de 978 viviendas, de las cuales la primera etapa se ejecutará en el barrio San Carlos de La Banda, con 702 unidades.

También firmaron un convenio de financiamiento para otras 1.036 viviendas en la provincia, a través de este mismo programa y además rubricaron el acta de aprobación del Proyecto Urbanístico de Santiago del Estero y se hizo entrega de la constancia de factibilidad técnica del “Plan Nacional del Suelo Urbano” “Programa Nacional de Producción de Suelo”, mediante el cual se proyecta la ejecución de obras de infraestructura para 100 viviendas en Fernández, departamento Robles.

Durante el acto de apertura, Ferraresi, remarcó que “hace un año y 7 meses que comenzamos, y mirando para atrás, hemos obtenido un montón de logros” a lo que explicó que “ya casi 50 mil viviendas entregadas y 32 mil viviendas en ejecución en toda la Argentina, una Argentina federal”.

A la vez sentenció que trabajan para “cambiar el paradigma de lo que eran las viviendas sociales, de que estigmatizaba la pobreza, y por lo tanto a partir del programa de Casa Propia es para tener un punto y paradigma distinto”.

Asimismo remarcó la importancia de “poner en valor y en agenda el tema de la planificación y la generación de suelo urbano”, porque “no es posible hacer viviendas si no generamos suelo y no es posible construir viviendas si no planificamos”.

“Nuestra obligación es trabajar para generar las condiciones y promover la igualdad de condiciones en los ciudadanos, y esto se consigue con una vivienda digna", enfatizó.

De esa manera dijo que seguirán “trabajando para seguir construyendo la Argentina federal” y en ese sentido “tenemos que construir el derecho que la vivienda sea para todos los argentinos, que genere trabajo, arraigo y esta posibilidad de una Argentina federal, en donde cada argentino pueda desarrollarse en el lugar que nació”.

Por otro lado, dijo que ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “dio una clase magistral económica” y de “un tema que tenemos que revisar en la Argentina, porque Argentina es el tercer país evasor dentro del impuesto de lo que tenga que ver con la generación de recursos”.

Zamora, por su parte, destacó "el permanente acompañamiento y el trabajo mancomunado de la Nación con la provincia, algo que venimos llevando adelante en el último tiempo de manera metódica y planificada y que ha permitido potenciar y desarrollar un ambicioso programa de viviendas".

A la vez resaltó el incremento que hubo en estos últimos años en obras en Santiago del Estero, tal es así que dijo que “la información del último mes indica 11.500 libretas de trabajo Uocra, un récord absoluto en nuestra provincia”.

Con información de Télam