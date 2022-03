Fernández abogó por aumentar las exportaciones, pero no a costa de un menor consumo interno

El presidente Alberto Fernández abogó hoy por un aumento de las exportaciones para "mejorar la vida de los argentinos", pero aclaró que ese crecimiento no debe lograrse a costa de un menor consumo interno.

"En el mediano plazo podemos duplicar las exportaciones de la Argentina", expresó Fernández en su mensaje a la Asamblea Legislativa, luego de señalar que para 2022 las ventas de bienes al exterior aumentarán entre el 5% y el 13% respecto del año pasado.

Sin embargo, puntualizó que el incremento no debe ser la consecuencia de la exportación de recursos que se dejan de consumir en el país por la aplicación de políticas recesivas: "necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables", enfatizó.

Por el contrario, remarcó que se impulsará tanto las exportaciones como la producción "para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación".

Asimismo, el Presidente destacó la importancia de la diversificación de la oferta exportable para "crecer para estabilizar", y no a la inversa.

"Sumando bienes y servicios, existe la posibilidad de que este mismo año nos acerquemos a los 100 mil millones de dólares de exportaciones", pronosticó.

En ese marco, se refirió a las "Nueve Misiones Industrializadoras", con ejes en la transición ecológica, la economía del conocimiento, la producción de alimentos, de la salud, la defensa, la digitalización, la electromovilidad y la duplicación de las exportaciones.

Sobre ese punto, resaltó que los 25 complejos productivos de bienes y servicios "en 2021 exportaron 84.000 millones de dólares, y que para 2030 aspiramos que exporten 170.000 millones de dólares".

"Tendremos así una tasa de crecimiento compatible con equilibrios en la balanza de pagos, de modo tal de eliminar las crisis cíclicas que sufre nuestro país", indicó.

Con información de Télam