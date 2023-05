En el primer trimestre la balanza comercial de energía fue superavitaria en US$ 193 millones

La balanza comercial energética de marzo se mostró con un superávit en US$ 148 millones, producto de las exportaciones que si bien disminuyeron 6,6% interanual fueron superiores a las importaciones que registraron una caída de 45% en el mismo período, lo que contribuyó a que en el acumulado del primer trimestre el saldo favorable fuera de US$ 193 millones.

De acuerdo al Instituto Argentino de la Energía (IAE) en su reporte mensual, en el acumulado anual de 2023 las exportaciones aumentaron 2,9% mientras que las importaciones fueron 16,7% inferiores debido a la fuerte estacionalidad del sector que tiene un fuerte impacto positivo durante los meses de verano.

En detalle, durante marzo las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los US$ 648 millones en tanto que las importaciones fueron de US$ 500 millones, lo que arrojó el saldo comercial positivo de US$ 148 millones.

Ese desempeño del sector permitió revertir el déficit registrado en el mismo mes del año pasado, cuando el saldo de la balanza energética fue de US$ -215 millones, producto de las exportaciones que fueron de US$ 694 millones y las importaciones de US$ 909 millones.

Los índices de valor, precio y cantidad indican que en marzo de 2023 se exportó 19,1% más de combustible y energía en términos de cantidades respecto a igual mes de 2022, mientras que los precios de exportación disminuyeron 22,2% dando como resultado una disminución en el valor exportado del 6,6%, se detalló

Por otra parte, las importaciones de combustibles y lubricantes disminuyeron 34.2% en cantidades en marzo de 2023 respecto a igual mes de 2022, mientras que en precios se observa una disminución del 17,2%. Esto generó una disminución en el valor importado del 45% i.a.

Los datos acumulados en 2023 indican que el superavit para el país fue de US$ 193 millones, resultado de ventas al exterior por un total US$ 2.003 millones y compras por US$ 1.810 millones, lo que también permitió revertir el déficit del prime trimestre de 2022 que fue de US$ -227 millones.

En el mismo período se exportó 13% más de cantidades a precios 8,9% menores, lo que implica un valor exportado 2,9% superior a igual periodo anterior, mientras que las importaciones fueron 19,1% menores en cantidades a precios 3% superiores, lo que arrojó un valor importado 16,7% inferior

Según datos de comercio exterior disponibles a marzo de 2023, las exportaciones medidas en cantidades de los principales combustibles para el acumulado en los últimos doce meses muestran mayores ventas al exterior.

En el caso del petróleo las ventas anuales fueron 26.5% superiores y en cuanto a las importaciones, los últimos datos disponibles a febrero, indican que hubo un aumento en las compras de naftas al exterior del 42,9% año contra año durante los últimos doce meses respecto a igual periodo anterior.

Por otra parte, en doce meses se importó un total de 2,316.2 Mm3 de Gasoil, es decir 1,6% a.a. más, y por último, las importaciones de GNL totalizaron 2,352.1 MMm3 durante los últimos doce meses relevados y disminuyeron 33,5% respecto al año anterior.

Finalmente, el informe del IAE, señaló que las importaciones de gas de Bolivia totalizaron 3,734 MMm3 y se redujeron 14.3% año contra año.

Con información de Télam