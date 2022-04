El trigo se quedó con las mayores subas de la semana en Chicago y Kansas

El trigo se quedó con las mayores subas de la semana en Chicago y Kansas, con precios otra vez arriba de los US$ 400 por tonelada, producto de la continuidad de la guerra en Ucrania y de las malas condiciones de las variedades de invierno estadounidenses.

Así, en Chicago las posiciones mayo y julio sumaron un 4,28% y un 4,37%, al pasar de US$ 386,36 a US$ 402,89 y de US$ 388,84 a US$ 405,83 por tonelada; mientras que en Kansas los mismos contratos aumentaron un 4,27% y un 4,26%, tras variar de US$ 406,66 a US$ 424,02 y de US$ 407,86 a US$ 425,22 por tonelada.

“La continuidad de la guerra en Ucrania se mantuvo como el principal fundamento alcista para los precios del trigo, tanto por las restricciones que implica para el comercio, sobre todo desde Ucrania, como por las complicaciones que implica para las labores de campo, en camino de la cosecha de invierno”, detalló hoy un informe de la corredora de granos Granar.

En Rosario, el rinde semanal también acumuló un saldo positivo, a partir de que las ofertas de los exportadores por el grano con entrega inmediata crecieron de US$ 330 a US$ 340 por tonelada (de $ 36.947 a $ 38.342) para el Gran Rosario; de US$ 325 a US$ 340 para Bahía Blanca, y de US$ 315 a US$ 320 por tonelada para Necochea.

También fue positivo el balance de la semana para los precios del trigo de la próxima cosecha para las entregas entre diciembre y enero, con propuestas de los exportadores que crecieron de US$ 300 a US$ 305 por tonelada para todas las terminales.

El maíz concluyó el corto segmento de negocios semanal en el mercado argentino de maíz con leves subas, donde las ofertas de los exportadores pasaron de US$ 280 a US$ 285 por tonelada (de $ 31.349 a $ 32.139) para Bahía Blanca y para Necochea, mientras que para el Gran Rosario se mantuvieron estables en US$ 255 por tonelada, que por acción de la devaluación de la moneda local implicó una variación de $ 28.550 a $ 28.756.

La tónica alcista externa se reflejó sobre el Matba Rofex, donde los ajustes de las posiciones julio y septiembre del maíz sumaron un 1,43% y un 1,78%, al variar de US$ 245 a US$ 248,50 y de US$ 247,50 a US$ 251,90 por tonelada.

En Chicago, por segunda semana consecutiva, los precios del maíz cerraron en alza, donde las posiciones mayo y julio sumaron un 2,80% y un 3,03%, al pasar de US$ 302,64 a US$ 311,11 y de US$ 299,49 a US$ 308,55 por tonelada.

Las razones del incremento en su cotización fueron producto de las condiciones de tiempo muy frías sobre las zonas agrícolas estadounidenses que ralentizaron el avance de la siembra y que podrían restarle más tierras al cereal.

Por último, la soja finalizó la semana corta de Pascuas con un balance positivo.

La transición de las ofertas de los compradores fue de US$ 435 a US$ 440 por tonelada (de $ 48.703 a $ 49.619) para el Gran Rosario.

La misma variación rigió para la soja con entrega diferida a mayo.

En cuanto a los puertos del sur, no hubo ofertas para Bahía Blanca, mientras que para Necochea las propuestas se mantuvieron sin cambios, en US$ 400 por tonelada.

Las leves subas semanales también se reflejaron sobre el Matba Rofex, donde los ajustes de las posiciones mayo y julio sumaron un 0,68% y un 0,57%, luego de pasar de US$ 438,50 a US$ 441,50 y de US$ 439 a US$ 441,50 por tonelada.

En Chicago, el punta a punta semanal finalizó con ligeras bajas, donde los contratos mayo y julio restaron un 0,40% y un 0,16%, tras variar de US$ 620,60 a US$ 618,12 y de US$ 612,88 a US$ 611,87 por tonelada.

“Entre los factores que inclinaron la balanza hacia el lado negativo estuvieron una demanda china ralentizada, por el rebrote de Covid que confinó a millones de personas otra vez y que paralizó procesos de logística, industriales y de producción; y el atraso en la siembra de maíz estadounidense por las bajas temperaturas en las principales zonas agrícolas, que de persistir podría implicar un mayor pase de tierras del cereal a la oleaginosa”, indicó Granar.

Con información de Télam