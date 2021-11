El precio del trigo superó los US$ 300 y alcanzó su valor más alto en casi nueve años

Los precios de los principales granos culminaron la semana al alza en el mercado de Chicago, lo que permitió hoy al trigo consolidar la tendencia alcista y superar los US$ 300 la tonelada, su valor más alto desde diciembre de 2012, mientras que la soja saltó US$ 8 y en los últimos cinco días acumuló una mejora de US$ 21,7 por tonelada para revertir una racha bajista.

De esta manera, el contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,79% durante la jornada y cerró a US$ 453,42 la tonelada, mientras que el trigo se ubicó en US$ 300,20 la tonelada, su cotización más alta en casi nueve años, indicó la corredora de granos Granar.

Por su parte, el precio maíz ganó 1,36% (US$ 3,05) y concluyó la sesión a US$ 227,25 la tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras la publicación del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) la soja logró revertir una tendencia bajista que llevó a la posición de noviembre a su peor cotización desde diciembre de 2020.

Hasta ese momento, el mercado daba por hecho una suba en la estimación de producción norteamericana, que engrosaría la oferta mundial.

Sin embargo, el USDA realizó un sorpresivo recorte en dicha previsión de 700.000 toneladas hasta las 120,4 millones, impulsando los precios, los cuales pasaron de US$ 431 la tonelada a US$ 453,42 la tonelada.

A esto, se sumaron algunos datos alcistas que terminaron de catapultar los valores.

En primer lugar, el USDA comunicó hoy exportaciones semanales de harina de soja 23% superiores a las realizadas la semana previa y un 12% por encima del promedio mensual, lo que generó la expectativa del mercado a una mayor demanda interna del poroto para molienda en Estados Unidos (USDA), indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Esto se tradujo en un salto del 5,10% (US$ 19,40) en el valor del subproducto hasta los US$ 399,14 la tonelada.

Pero también sumó impulso la información de la cumbre que mantendrán el lunes que viene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el mandatario de China, Xi Jinping.

Al respecto, desde Granar aseguraron que "nada garantiza que ese encuentro implique al día siguiente un incremento del comercio agrícola entre ambas naciones, pero Chicago, como cualquier otro mercado de futuros, está hecho de expectativas y hoy los operadores las plasmaron sobre las pizarras".

Por el lado del trigo, dos factores marcaron el ritmo de las subas durante la semana, que concluyeron con mejoras del 6,59% y el 6,97% en las principales plazas referentes estadounidenses: la previsión del USDA de una mayor demanda y una menor producción y la incertidumbre respecto a las exportaciones rusas.

La dependencia norteamericana estimó en el reporte de noviembre un consumo global en 787,4 millones de toneladas, 300.000 toneladas más que en la estimación de octubre, cifra récord.

Esto se conjuga con una menor producción estimada a nivel mundial ahora en 775,3 millones de toneladas, "para redundar en una caída en los stocks globales del cereal por segunda campaña consecutiva", explicó la BCR.

Así, las existencias globales de trigo a final de campaña se proyectan en 275,8 millones de toneladas, por debajo de las estimaciones de los operadores y el menor volumen desde el ciclo 2016/17.

Por otro lado, el mercado se encuentra expectante respecto a si Rusia, el principal exportador del mundo, podrá cumplir con el cupo de exportación de 31,5 millones de toneladas que finaliza en junio del año que viene, lo cual generaría mayor presión sobre la oferta.

Además, también hay incertidumbre ente los operadores acerca de si el gigante euroasiático modificará el esquema de retenciones.

Con información de Télam